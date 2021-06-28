Родичі МакSим розповіли про її стан: майже повністю уражені легені

У той же час менеджер знаменитої російської артистки заявляє, що інформація про критичний стан МакSим є помилковою, хоч і співачка досі перебуває в штучній комі

У співачки МакSим майже повністю уражені легені / Фото: instagram.com/maksimartist

Родичі російської співачки МакSим, яка вже кілька днів перебуває в штучній комі, заявили, що у артистки майже повністю уражені легені, повідомляє Telegram-канал "НеМалахов".

Зараз артистка знаходиться під наглядом лікарів у приватній клініці "Медси" в Отрданому – одному з районів Москви. Там же колись лікувалася російська артистка Надія Бабкіна, у якій було уражено 80 відсотків легень. Лікарям вдалося врятувати життя Надії, і тепер багато шанувальників МакSим моляться, щоб з їхнім кумиром теж сталося диво.

За даними Telegram-каналу "Рифмы и Панчи", представник МакSим спростував інформацію про критичний стан артистки – при цьому стан співачки залишається вкрай важким.

МакSим потрапила до лікарні із запаленням легенів / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, що співачку госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повернення МакSим додому чекають дві її доньки – 12-річна Олександра та шестирічна Марія. Зараз за дівчатками доглядають родичі і няні. Нагадаємо, що в 2019 році виконавиця хіта "Знаешь ил ты" потрапила в аварію по дорозі до аеропорту, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час МакSим не спілкувалася з журналістами, але восени минулого року знову почала виходити на публіку.

Раніше співачка МакSим в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що через серйозні проблеми зі здоров'ям вона втратила третю дитину.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті: