Роберт Дауні-молодший і Енн Хетевей номіновані як "найгірші актори" на антипремію "Золота Малина-2021"

А "Диво-жінка: 1984" претендує на звання найгіршого сиквела року

Днями оголосять головних претендентів на "Оскар" в цьому році, а поки ми можемо дізнатися, хто ж номінований на антипремію "Золота малина-2021".

Щорічно премія присуджує нагороди найгіршим фільмам року, а також режисерам, сценаристам і акторам. Претендентів на ці "непрестижні" нагороди організатори "Золотої малини" оголошують за день до оскарівських номінантів. До речі, переможцями "Золотої малини" стають не якісь маловідомі актори й фільми, а дуже навіть імениті зірки й обговорювані кінострічки відомих режисерів.

Цього року лідерами за кількістю номінацій стали фільми "365 днів" (польська варіація "50 відтінків сірого") і "Дулітл" (з Робертом Дауні-молодшим у головній ролі).

Польський фільм "365 днів" лідирує на Netflix Фото: Imdb.com

Список номінантів на "Золоту малину-2021" оголосили організатори на офіційному YouTube-каналі.

Найгірший фільм року

"365 днів"

"Дивовижна подорож доктора Дуліттл"

"Безсумнівний доказ"

"Острів фантазій"

"М'юзік"

"Дулітл" Фото: kino-teatr.ru

Найгірший актор року

Роберт Дауні-молодший ("Дулітл")

Майк Лінделл ("Безсумнівний доказ")

Мікеле Морроне ("365 днів")

Адам Сендлер ("Хелловін Хьюбі")

Девід Спейд ("Не та дівчина")

Найгірша акторка року

Енн Хетевей ("Останнє, чого він хотів", "Відьми")

Кеті Холмс ( "Лялька 2: Брамс", "Секрет")

Кейт Хадсон ("Мьюзік")

Лорен Лапкус ("Не та дівчина")

Анна Марія Сіклуцка ("365 днів")

Кадр з фільму "Не та дівчина" Фото: Netflix

Найгірший режисер року

Чарльз Бенд ("Барбі і Кендра")

Барбара Бяловас і Томаш Мандес ("365 днів")

Стівен Гейган ("Дивовижна подорож доктора Дуліттл")

Рон Ховард ("Елегія Хіллбіллі")

Сіа ("Мьюзік")

Найгірший сценарист року

Барбара Бяловонс, Томаш Клімаля, Томаш Мандес ("365 днів")

Вільям Батлер, Кент Рудебуш ("Барбі і Кендра")

Стівен Гейган ("Дивовижна подорож доктора Дуліттл")

Джилліан Джейкобс, Кріс Роуч, Джефф Уодлоу ("Острів фантазій")

Ванесса Тейлор ("Елегія Хіллбіллі")

"Елегія Хіллбіллі" Фото: Netflix

Найгірший рімейк, сиквел або підробка

"365 днів"

"Дивовижна подорож доктора Дуліттл"

"Острів фантазій"

"Хеллоуві Хьюбі"

"Диво-жінка: 1984".

Раніше ми показали список переможців "Золотого глобуса-2021".

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