Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Роберт Дауні-молодший і Енн Хетевей номіновані як "найгірші актори" на антипремію "Золота Малина-2021"

Сьогодні, 17:41

А "Диво-жінка: 1984" претендує на звання найгіршого сиквела року

Днями оголосять головних претендентів на "Оскар" в цьому році, а поки ми можемо дізнатися, хто ж номінований на антипремію "Золота малина-2021".

Щорічно премія присуджує нагороди найгіршим фільмам року, а також режисерам, сценаристам і акторам. Претендентів на ці "непрестижні" нагороди організатори "Золотої малини" оголошують за день до оскарівських номінантів. До речі, переможцями "Золотої малини" стають не якісь маловідомі актори й фільми, а дуже навіть імениті зірки й обговорювані кінострічки відомих режисерів.

Цього року лідерами за кількістю номінацій стали фільми "365 днів" (польська варіація "50 відтінків сірого") і "Дулітл" (з Робертом Дауні-молодшим у головній ролі).

Польський фільм "365 днів" лідирує на Netflix
Польський фільм "365 днів" лідирує на Netflix
Фото: Imdb.com

Список номінантів на "Золоту малину-2021" оголосили організатори на офіційному YouTube-каналі.

Найгірший фільм року

  • "365 днів"
  • "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
  • "Безсумнівний доказ"
  • "Острів фантазій"
  • "М'юзік"

"Дулітл"
"Дулітл"
Фото: kino-teatr.ru

Найгірший актор року

  • Роберт Дауні-молодший ("Дулітл")
  • Майк Лінделл ("Безсумнівний доказ")
  • Мікеле Морроне ("365 днів")
  • Адам Сендлер ("Хелловін Хьюбі")
  • Девід Спейд ("Не та дівчина")

Найгірша акторка року

  • Енн Хетевей ("Останнє, чого він хотів", "Відьми")
  • Кеті Холмс ( "Лялька 2: Брамс", "Секрет")
  • Кейт Хадсон ("Мьюзік")
  • Лорен Лапкус ("Не та дівчина")
  • Анна Марія Сіклуцка ("365 днів")

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Не та дівчина"
Фото: Netflix

Найгірший режисер року

  • Чарльз Бенд ("Барбі і Кендра")
  • Барбара Бяловас і Томаш Мандес ("365 днів")
  • Стівен Гейган ("Дивовижна подорож доктора Дуліттл")
  • Рон Ховард ("Елегія Хіллбіллі")
  • Сіа ("Мьюзік")

Найгірший сценарист року

  • Барбара Бяловонс, Томаш Клімаля, Томаш Мандес ("365 днів")
  • Вільям Батлер, Кент Рудебуш ("Барбі і Кендра")
  • Стівен Гейган ("Дивовижна подорож доктора Дуліттл")
  • Джилліан Джейкобс, Кріс Роуч, Джефф Уодлоу ("Острів фантазій")
  • Ванесса Тейлор ("Елегія Хіллбіллі")

"Елегія Хіллбіллі"
"Елегія Хіллбіллі"
Фото: Netflix

Найгірший рімейк, сиквел або підробка

  • "365 днів"
  • "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
  • "Острів фантазій"
  • "Хеллоуві Хьюбі"
  • "Диво-жінка: 1984".

Раніше ми показали список переможців "Золотого глобуса-2021".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 топових фільмів та серіалів про розбірки у королівських родинах В Україні створюють велику космічну станцію! 10 крутих романтичних комедій для тих, "кому за 40"
кіно серіали антипремія Золота малина
Реклама

Новини партнерів

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире

Популярні статті

Сьогодні, 18:47Модно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

Сьогодні, 15:39Модно

Як чистити нубук: покрокова інструкція

Сьогодні, 14:25No Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

Сьогодні, 14:06Events

Прощена неділя-2021: традиції дня

Сьогодні, 13:14Психо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Сьогодні, 10:11Смачно

Салати з редису: 3 весняних рецепти

Сьогодні, 06:35Психо

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Овнам не можна поспішати, а Тельці зможуть знайти кохання

Вчора, 19:16Смачно

Як почистити гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчора, 18:38Смачно

Великий піст-2021: щоденне меню на тиждень

Вчора, 16:11Модно

Як чистити срібло: корисні поради

Вчора, 14:36Зірково

Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці"

Вчора, 13:40Зірково

Відомий продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Малахова: "Волосся на голові заворушиться"

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 11 березня: Козерогу потрібно завершити всі свої справи, а на Водолія чекає успішний день

10 березняСмачно

Як правильно тушкувати капусту: 5 рецептів

10 березняСмачно

Пісні млинці на мінеральній воді: 3 рецепти на Масницю

10 березняЗірково

Ексдружину Андрія Богдана заскочили з іншим чоловіком, але це не холостяк (фото)

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти