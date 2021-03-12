Роберт Дауні-молодший і Енн Хетевей номіновані як "найгірші актори" на антипремію "Золота Малина-2021"
А "Диво-жінка: 1984" претендує на звання найгіршого сиквела року
Днями оголосять головних претендентів на "Оскар" в цьому році, а поки ми можемо дізнатися, хто ж номінований на антипремію "Золота малина-2021".
Щорічно премія присуджує нагороди найгіршим фільмам року, а також режисерам, сценаристам і акторам. Претендентів на ці "непрестижні" нагороди організатори "Золотої малини" оголошують за день до оскарівських номінантів. До речі, переможцями "Золотої малини" стають не якісь маловідомі актори й фільми, а дуже навіть імениті зірки й обговорювані кінострічки відомих режисерів.
Цього року лідерами за кількістю номінацій стали фільми "365 днів" (польська варіація "50 відтінків сірого") і "Дулітл" (з Робертом Дауні-молодшим у головній ролі).
Список номінантів на "Золоту малину-2021" оголосили організатори на офіційному YouTube-каналі.
Найгірший фільм року
- "365 днів"
- "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
- "Безсумнівний доказ"
- "Острів фантазій"
- "М'юзік"
Найгірший актор року
- Роберт Дауні-молодший ("Дулітл")
- Майк Лінделл ("Безсумнівний доказ")
- Мікеле Морроне ("365 днів")
- Адам Сендлер ("Хелловін Хьюбі")
- Девід Спейд ("Не та дівчина")
Найгірша акторка року
- Енн Хетевей ("Останнє, чого він хотів", "Відьми")
- Кеті Холмс ( "Лялька 2: Брамс", "Секрет")
- Кейт Хадсон ("Мьюзік")
- Лорен Лапкус ("Не та дівчина")
- Анна Марія Сіклуцка ("365 днів")
Найгірший режисер року
- Чарльз Бенд ("Барбі і Кендра")
- Барбара Бяловас і Томаш Мандес ("365 днів")
- Стівен Гейган ("Дивовижна подорож доктора Дуліттл")
- Рон Ховард ("Елегія Хіллбіллі")
- Сіа ("Мьюзік")
Найгірший сценарист року
- Барбара Бяловонс, Томаш Клімаля, Томаш Мандес ("365 днів")
- Вільям Батлер, Кент Рудебуш ("Барбі і Кендра")
- Стівен Гейган ("Дивовижна подорож доктора Дуліттл")
- Джилліан Джейкобс, Кріс Роуч, Джефф Уодлоу ("Острів фантазій")
- Ванесса Тейлор ("Елегія Хіллбіллі")
Найгірший рімейк, сиквел або підробка
- "365 днів"
- "Дивовижна подорож доктора Дуліттл"
- "Острів фантазій"
- "Хеллоуві Хьюбі"
- "Диво-жінка: 1984".
Раніше ми показали список переможців "Золотого глобуса-2021".
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