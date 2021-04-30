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Рікі Мартін освітлив бороду: порівнюємо його до та після

Сьогодні, 17:40

49-річний співак знявся в ефектних образах для Schön! Magazine і на нього просто неможливо надивитися

Рікі Мартін, який раніше показав сина-підлітка, став зіркою Schön! Magazine, прикрасивши собою відразу дві обкладинки видання. Кадрами з фотосесії артист поділився в своєму Instagram-профілі, і це обов'язково потрібно побачити.

Гарячий пуерториканець позував в шкіряних вбраннях, в сітці і джинсах. Але особливо увагу до себе притягує його борода, яку Ріки напередодні освітлив.

Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin

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Фото: instagram.com/dvlstylist

Безумовно, Рікі Мартін гарний будь-яким, але ми вирішили порівняти його з темною і білою бородою, а ви можете проголосувати за той варіант, який вам подобається найбільше, в кінці матеріалу.

Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin
Фото: instagram.com/ricky_martin

Раніше ми писали, що Рікі Мартін з чоловіком знялися для ЛГБТ-журналу.

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