Рікі Мартін освітлив бороду: порівнюємо його до та після
49-річний співак знявся в ефектних образах для Schön! Magazine і на нього просто неможливо надивитися
Рікі Мартін, який раніше показав сина-підлітка, став зіркою Schön! Magazine, прикрасивши собою відразу дві обкладинки видання. Кадрами з фотосесії артист поділився в своєму Instagram-профілі, і це обов'язково потрібно побачити.
Гарячий пуерториканець позував в шкіряних вбраннях, в сітці і джинсах. Але особливо увагу до себе притягує його борода, яку Ріки напередодні освітлив.
Безумовно, Рікі Мартін гарний будь-яким, але ми вирішили порівняти його з темною і білою бородою, а ви можете проголосувати за той варіант, який вам подобається найбільше, в кінці матеріалу.
Раніше ми писали, що Рікі Мартін з чоловіком знялися для ЛГБТ-журналу.
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