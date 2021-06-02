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Ріанна у спокусливій нижній білизні змусить піти в спортзал і багато присідати

Сьогодні, 15:08

Артистка вбралася в красивий комплект нижньої білизни і доповнила свій look туфлями з пухом на підборах. Реакція шанувальників не змусила на себе чекати

Ріанна показала струнку фігуру в нижній білизні
Ріанна показала струнку фігуру в нижній білизні
Фото: instagram.com/badgalriri

Американська співачка Ріанна, яка зустрічається з відомим репером, не втомлюється радувати своїх підписників яскравими фото в нижній білизні. На цей раз вона одягалася в стильний комплект мандаринового відтінку – бюстгальтер і стрінги з завищеною талією від власного бренду – Savage X Fenty by Rihanna. Наряд вдало підкреслив форми Ріанни, які вона нерідко любить демонструвати публіці.

Ріанна показала струнку фігуру в нижній білизні
Ріанна показала струнку фігуру в нижній білизні
Фото: instagram.com/badgalriri

Своєю образ Ріанна доповнила численними золотистими підвісками, кільцями і браслетами, а також туфлями на підборах, декорованими пухом.

Ріанна
Ріанна
Фото: instagram.com/badgalriri

На нові фото артистки бурхливо відреагували її підписники, серед яких не тільки багатомільйонна армія шанувальників, а й колеги Ріанни. Ось, що вони написали в коментарях:

  • Я люблю тебе, Ріанно!
  • Ти красуня!
  • Яка фігура! Виходь за мене!
  • Ідеальна!
  • Відмінна мотивація, щоб просто зараз відправитися в спортзал і накачати сідниці!

"Я хвилини три думала, як підписати ці фотки, але мені нічого сказати", – підписала знімок співачка.

У відповідь багато шанувальників написали Ріанні, що їй нічого писати і не треба, адже в даному випадку всі дивляться на фотографії, а не на опис до них.

Зазначимо, що Ріанна завжди демонструє білизну свого бренду саме на собі. У жовтні минулого року відбувся модний показ Savage x Fenty, в якому крім самої зірки взяли участь сестри Хадід, актриси Слик Вудс і Лаверн Кокс, співачка Холзі та інші знаменитості. Бренд артистки вельми популярний в США.

У Ріанни є чимало двійників – багато дівчат хочуть бути схожими на зіркову красуню. Хтось робить операції, а хтось і справді чимось схожий на Ріанну. Нещодавно ми писали, що "копія" Ріанни побореться за титул володарки найкрасивіших сідниць.

У відеосюжеті нижче дізнайтеся, в чому зірки готуються відкривати пляжний сезон:

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