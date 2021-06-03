Ріанна показала гарячі кадри у прозорій нижній білизні (фото)

33-річна знаменитість похизувалася напівпрозорим комплектом білизни, що складається з бюстгальтера без бретелей і стрінгів

Співачка Ріанна позує в спідній білизні Фото: Сьогодні

Американська поп-виконавиця та підприємниця Ріанна, яка після розлучення з мільярдером закрутила роман з відомим репером, показала в своєму Instagram відверті фото у прозорій нижній білизні власного бренду Savage X Fenty.

33-річна знаменитість похизувалася напівпрозорим комплектом білизни, що складається з бюстгальтера без бретелей і стрінгів. Її образ доповнили білі босоніжки на шпильках з штучним хутром, сережки, кільця, браслети та ланцюжи на шиї.

Співачка Ріанна в червоній білизні Фото: instagram.com/badgalriri

"Три хвилини думала над тим, як мені підписати ці фотографії. Зрозуміла, що мені нема чого сказати", – підписала вона пост.

Шанувальники у захваті від зовнішнього вигляду виконавиці:

"У мене немає слів, ти просто чудова!"

"Я люблю тебе, моя королево!"

"Карколомне тіло!"

"У мене мурашки по шкірі від твоєї краси!"

"Ти божевільно сексуальна!".

Артистка також приміряла чорний комплект білизни Фото: instagram.com/badgalriri

До речі, Ріанна досить рідко публікує свої фото, тому кожен кадр набирає мільйони лайків.

Зазначимо, що Ріанна завжди демонструє білизну свого бренду саме на собі. У жовтні минулого року відбувся модний показ Savage x Fenty, в якому, крім самої зірки, взяли участь сестри Хадід, актриси Слік Вудс і Лаверн Кокс, співачка Холзі та інші знаменитості. Бренд артистки вельми популярний у США.

Читайте також: Ріанна у спокусливій нижній білизні змусить піти в спортзал і багато присідати

У Ріанни є чимало двійників – багато дівчат хочуть бути схожими на зіркову красуню. Хтось робить операції, а хтось і справді чимось схожий на Ріанну. Нещодавно ми писали, що "копія" Ріанни побореться за титул володарки найкрасивіших сідниць.

У відеосюжеті нижче дізнайтеся, в чому зірки готуються відкривати пляжний сезон:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися