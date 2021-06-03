Ріанна показала гарячі кадри у прозорій нижній білизні (фото)
33-річна знаменитість похизувалася напівпрозорим комплектом білизни, що складається з бюстгальтера без бретелей і стрінгів
Американська поп-виконавиця та підприємниця Ріанна, яка після розлучення з мільярдером закрутила роман з відомим репером, показала в своєму Instagram відверті фото у прозорій нижній білизні власного бренду Savage X Fenty.
33-річна знаменитість похизувалася напівпрозорим комплектом білизни, що складається з бюстгальтера без бретелей і стрінгів. Її образ доповнили білі босоніжки на шпильках з штучним хутром, сережки, кільця, браслети та ланцюжи на шиї.
"Три хвилини думала над тим, як мені підписати ці фотографії. Зрозуміла, що мені нема чого сказати", – підписала вона пост.
Шанувальники у захваті від зовнішнього вигляду виконавиці:
- "У мене немає слів, ти просто чудова!"
- "Я люблю тебе, моя королево!"
- "Карколомне тіло!"
- "У мене мурашки по шкірі від твоєї краси!"
- "Ти божевільно сексуальна!".
До речі, Ріанна досить рідко публікує свої фото, тому кожен кадр набирає мільйони лайків.
Зазначимо, що Ріанна завжди демонструє білизну свого бренду саме на собі. У жовтні минулого року відбувся модний показ Savage x Fenty, в якому, крім самої зірки, взяли участь сестри Хадід, актриси Слік Вудс і Лаверн Кокс, співачка Холзі та інші знаменитості. Бренд артистки вельми популярний у США.
У Ріанни є чимало двійників – багато дівчат хочуть бути схожими на зіркову красуню. Хтось робить операції, а хтось і справді чимось схожий на Ріанну. Нещодавно ми писали, що "копія" Ріанни побореться за титул володарки найкрасивіших сідниць.
У відеосюжеті нижче дізнайтеся, в чому зірки готуються відкривати пляжний сезон:
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