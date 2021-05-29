Режисер Далібор Матаніч: політики сильно злякалися правди, яку ми показуємо в серіалі "Зломовчання"

Наприкінці цього року на екрани вийде серіал з Ксенією Мішиною про торгівлю людьми

Фото зі зйомок фільму «Зломовчання» Фото: пресслужба

Однією з головних серіальних прем'єр Європи, яка вийде наприкінці 2021, обіцяє стати серіал "Зломовчання". Він викриває сексуальне рабство і контрабанду зброї, якими займалися високопосадовці Хорватії та України. У копродукції цих двох країн і знімається серіал, що приверне увагу всього світу на ці страшні проблеми.

Шестисерійний фільм переносить глядача в тихе хорватське місто Осієк. За його мирним фасадом відбуваються страшні злочини і працює трафік українських дівчат, яких продають у будинки розпусти. Одного разу зникає молода українська дівчина, на пошуки якої відправляється її родичка у виконанні Ксенії Мішиної.

Далібор Матаніч і Ксенія Мішина

Фото: прес-служба

В ході розслідування вона дізнається про цілу низку інших загадкових вбивств молодих українок, а також відстежує трафік між Києвом та Осієком, за яким юних красунь переправляли до Європи. Героїня об'єднує сили з детективом Володимиром і журналістом Стрибором, які готові піти на найбільший ризик, щоби розкрити правду.

Режисером серіалу виступив Далібор Матаніч, який в інтерв’ю розповів про те, що спільного буде у "Зломовчання" зі славними скандинавськими серіалами та за рахунок чого східноєвропейське кіно може виграти конкуренцію у високобюджетних голлівудських проектів.

Далібор Матаніч на зйомках серіалу "Зломовчання"

Фото: прес-служба

В основу вашого серіалу покладено реальні події?

Так, у 2009 році я прочитав розслідування хорватського автора Драго Хедла: він простежив за дівчатами, яких привозять з України до Європи для сексуального рабства. На основі цих публікацій Хедл написав трилогію художніх романів "Slavonian Trilogy", які спираються на абсолютно реальні шокуючі факти. За ці твори він отримав престижну журналістську нагороду. Саме перша частина цієї трилогії лягла в основу нашого серіалу.

Описана в книгах схема торгівлі людьми штучно замовчувалася в суспільстві. Звідси і назва серіалу "Зломовчання" — люди намагалися приховати страшні речі, які відбувалися фактично у всіх на очах.

Ваш серіал ще тільки знімається, а вже викликав резонанс. Дізнавшись, що розслідування контрабанди та торгівлі людьми потрапить на екрани, один із політиків навіть зняв свою кандидатуру з виборів у Хорватії.

Існує реальний зв'язок між злочинами, які ми показуємо в серіалі і окремими представниками влади в Хорватії. Частина з них контролює будинки розпусти, куди поставляють секс рабинь з України. Але в серіалі ми не називаємо конкретних імен. Адже подібна проблема з торгівлею людьми існує в різних країнах і ми хочемо зробити наш сюжет універсальним, без прив'язки до якоїсь однієї конкретної країни.

На зйомках серіалу "Зломовчання"

Фото: прес-служба

Хто сильніший: журналіст, озброєний однією-тільки ручкою або бандит із цілим арсеналом зброї?

Я впевнений, що один журналіст був сильніше цілої сотні бандитів з автоматами в руках. Образ одного з головних героїв серіалу — журналіста Стрибора — списано з автора роману-першоджерела Драго Хедла. Своїми текстами він зумів вигнати у відставку цілу низку міністрів і депутатів. Тож професія журналіста, безумовно, на багатьох наводить страх. Подібний ефект викличе і наш фільм.

В ООН підрахували, що тільки за 26 років української незалежності рабами стало більше 260 тис. наших співвітчизників. Як ваш фільм допоможе у вирішенні цієї страшної проблеми?

Наш фільм змусить людей задуматися, наскільки жахлива ця проблема. Він покаже, які муки переживають ті, хто стає жертвами сексуального рабства. Лаючи рабство, ми часто спрямовуємо всі списи виключно на тих, хто торгує людьми. Але ж є чимало і тих, кому комфортно бути рабом. Сподіваюся, наш фільм змусить їх задуматися і вони перестануть продавати свою душу за швидкі брудні гроші.

Один із наших президентів сказав, що за радянських часів все в Хорватії працювало на благо буквально 200 сімей. А всі інші люди в суспільстві жили в злиднях і обслуговували цю самопроголошену еліту. Тобто по суті всі інші були рабами. Але в останні десятиліття як Хорватія, так і Україна намагаються вирівняти цей страшний розрив між дуже багатими і дуже бідними. Проте ця трансформація від радянського соціалізму до здорового капіталізму і демократії виявилася дуже непростим випробуванням. Тож наш серіал не тільки викриває кримінальну схему сексуального рабства, а й показує ось цю болючу трансформацію суспільства.

На зйомках серіалу "Зломовчання"

Фото: прес-служба

За атмосферою на що буде схоже "Зломовчання"?

Під час зйомок стрічки я часто згадував південнокорейську картину "Спогади про вбивство", яку зняв Бон Джун-хо ("Паразити"). У ній головний герой також був одержимий розслідуванням і намагався відстояти справедливість, незважаючи ні на що. Також для мене одним із орієнтирів у роботі є класична голлівудська стрічка "Вся президентська рать" Алана Пакули, в якій журналісти кинули виклик самому президенту.

Коли ми знімали серіал "Новини", то намагалися створити власний унікальний стиль. І після цього серіалу критики називали його "адріатичний нуар", часто порівнюючи його зі скандинавськими серіалами, на кшталт "Мосту".

Які серіали останніх років ви вважаєте справжніми шедеврами?

"Спадкоємці", "Фарго", "Гострі предмети"...

Ви справжній кіноман. Нечасто режисери настільки активно переглядають фільми інших сучасних авторів.

Так, я дивлюся дуже багато фільмів. Навіть своїх дітей назвав на честь улюблених кіногероїв. Дочка Лола (на честь героїні фільму "Біжи, Лола, біжи", 1998), син Макс ("Божевільний Макс", 1979) і молодший син — Нео ("Матриця", 1999). Всі ці фільми змінили моє життя. Вони розповідають про людей, які намагаються втекти з цієї жорстокої системи, в якій ми живемо.

Ваш серіал "Новини" викупив Netflix. Співпраця з цим стримінговим сервісом якось вплинула на вашу кар'єру?

Ні. Упевнений, що набагато більш ефективним, ніж з Netflix, буде нинішня співпраця з українськими компаніями Star Media і OLL.TV, а також німецькою компанією Beta Film, яка займається міжнародною дистрибуцією "Зломовчання". У нашому серіалі присутня оригінальна фактура східної Європи і пронизлива атмосфера, за рахунок яких він явно виділиться на загальному тлі фільмів з інших країн.

Серіалам зі східної Європи важко конкурувати з голлівудськими або британськими. Адже в останніх попросту бюджет удесятеро більший. Єдине, в чому ми можемо виділитися поряд із ними — це стиль, креативні знахідки, свіжі ідеї та несподівані сюжетні рішення. Ось на це ми і робимо ставку в нашому кіно.

"Зломовчання" знімається для онлайн-платформи OLL.TV. Чи надає це більше свободи в роботі, ніж якби серіал створювався для традиційного ТБ?

Звичайно, якби ми знімали фільм виключно для телебачення, то нам би не дозволили показувати стільки куріння, нецензурної лексики, жорстокості, відвертих сцен і алкоголю, скільки у нас прописано за сюжетом. Зрозумійте, у нас же в фільмі фігурує багато криміналітету, і все вищезгадане — невід'ємна частина його існування. Саме в пошуках цієї свободи так багато режисерів останніми роками активно переходять в стримінгові сервіси.

В Україні тільки починає діяти система кеш-рибейтів. Почасти, завдяки цьому і стала можливою копродукція нашої країни з Хорватією для зйомок "Зломовчання". У Хорватії ж кеш-рибейти мають уже довгу славну традицію.

Кеш-рибейти дійсно створюють підгрунтя для зйомок, вони привертають багатих іноземних продюсерів у вашу країну та розвивають індустрію.

Як вам працювалося з українськими акторами?

Українці — дуже організовані й старанні в роботі. Вони завжди приходять на майданчик з вивченим текстом, вони заздалегідь відрепетирують свого персонажа і дуже акуратно дотримуються карантинні правила. Завдяки такому професіоналізму, нам удалося дуже оперативно все відзняти — всі шість серій знімалися буквально за 56 днів у двох країнах.

Головну роль у "Зломовчанні" виконала ваша зірка Ксенія Мішина. Їй випала просто жахливо складне завдання — грати роль хорватською мовою, якою вона не володіє. І незважаючи на те, що у неї було геть мало часу на підготовку — в кадрі вона говорить дуже природно і натурально. Браво!

Автор: Антон Філатов

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