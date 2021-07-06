Регіна Тодоренко повідомила про серйозне захворювання хребта

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що у неї з дитинства серйозні проблеми з хребтом

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Не так давно Регіна Тодоренко показала, як виглядала в 22 . Популярна телеведуча вирішила бути відвертою зі своїми підписниками і поділилася раніше невідомим фактом про себе. Регіна розповіла в Instagram про свої проблеми зі здоров'ям.

Телеведуча вирішила бути такою відверто після чергового нападу болю.

"Сьогодні прокинулася від болю в спині", – поділилася Регіна.

Вона уточнила, що болі в спині її турбують вже дуже давно.

"І з цим я нічого вдіяти не можу. У мене серйозна хвороба хребта ", – зізналася телеведуча.

Як уточнила Регіна, через проблеми з хребтом для неї були під забороною багато улюблених розваг дітей – стрибки на батутах, катання на ковзанах.

Але що за хвороба у неї Тодоренко вирішила не уточнювати.

"Я все життя так хотіла бути нормальною, що доводила собі, що зможу робити навіть більше, ніж нормальні діти!" – написала телеведуча.

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко зізналася, що у неї лікарі виявили рідкісне захворювання – вітіліго. Телеведуча опублікувала відео візиту до лікаря.

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