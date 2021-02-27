Radiohead і ажіотаж серед українців: 3 думки про перший за 8 років альбом Земфіри

В "Бордерлайн" увійшло 12 композицій

У ніч на 26 лютого Земфіра, яка випустила кліп з Ренатою Літвіновою, розбудила інтернет-спільноту, змусивши говорити про себе ось уже більше доби. Все добре, просто артистка випустила перший за вісім років музичний альбом!

Він отримав знакову назву "Бордерлайн" (borderline – "прикордонний" – Ред.), ставши сьомим повноформатним студійним альбомом легендарної Земфіри.

Тут співачка зібрала 12 абсолютно різних за настроєм композицій: "Таблетки", "Ок", "Этим летом", "Пальто", "Камон", "Том", "Жди меня", "Абьюз", "Остин", "Мама", "Крым" и "Снег идет".

А ми зібрали думки про її нові треки.

Нателла Крапівіна, продюсер співачки Світлани Лободи

Нателла Крапівіна – одна з небагатьох в світі шоу-бізнесу, хто більш-менш розгорнуто і відкрито висловив свою думку стосовно "Бордерлайну", назвавши його випуск "подією у світі музики".

"Так ось, моя скромна думка: великий музикант залишається великим, навіть коли перестає писати великі пісні. Але музика без любові – як людина без повітря. Задихається. І світ, можливо, у**іщний, тут складно заперечити автору, але все-таки у нього є маленький, але шанс. Але, з хорошого, якщо вам раптом здалося, що справи у вас гірше нікуди, сміливо включайте цю платівку. І зрозумієте, що "гірше" завжди є "куди", – пише Нателла в Instagram.

Світлана Лобода и Нателла Крапівіна Фото: instagram.com/natellakrapivina

Крапівіна також додала, що музики багато не буває і вона "повинна бути різною". На її пост відразу ж відреагували сотні підписників, написавши уїдливі коментарі про підопічну Нателли – Світлану Лободу і її пісні.

"Ну звичайно! Чай не Лобода", "Нателло, Ви, звичайно, кумедна. То ваша Лобода Мадонну випередила, а Мадонна з неї копіює, то Земфіра альбом так собі зробила", – пишуть в коментарях.

Скріншот: Instagram

Данило Панімаш, редактор онлайн-медіа "Слух"

Ми вирішили зібрати реакцію українських експертів у сфері культури та музики. Наприклад, ось що пише в Facebook про альбом Земфіри редактор видання про музику "Слух" Данило Панімаш:

"Новий альбом Земфіри потрапляє в нерв світу, який впав в самотність і що сходить з розуму в ізоляції, коли безумство породжує безумство і ще більшу самотність з боязкою надією на ще одну зустріч з тим, хто дорогий, і можливість щось виправити. Ніяких сентиментів щодо минулих заслуг співачки, відключений розум і гола емоційність, сильно, зворушливо, дуже відчайдушно і дуже резонує".

Земфіра Фото: instagram.com/zemfiralive

У коментарях Данило зазначив, що в деяких піснях простежується вплив стиль рок-музикантів.

"Музичних референсів в альбомі дійсно дуже багато і всі вони легко зчитуються, тут і Дельфін в "Ок" і "Остіні ", і The Beatles в "Пальто", і Radiohead в "Томі", але це і не погано", – пише Панімаш.

Скріншот: Facebook

Олексій Бондаренко, редактор LiRoom

"Земфіра – російськомовний Radiohead" – так описав співачку український журналіст, редактор музичного видання LiRoom Олексій Бондаренко, який влаштував дискусію про те, чому Земфіра, будучи російською співачкою, викликала такий ажіотаж серед українського сегмента Facebook (та й інших соцмереж).

"Земфіра була (і, напевно, залишається) російськомовним Radiohead. Така ж вічно незрозуміла, з сильним акцентом на аранжування, депресивним флером і "альтернативністю", закладено у ДНК. Якщо все це спростити до зрозумілих медіумів – головна спільність між Земфірою і Radiohead в тому, що слухати їх завжди було круто. Це та сама музика "зі змістом" для мілленіалів-хіпстерів, як The Smiths в 500 днів літа", – пише Олексій.

Фото: facebook.com/zemfiraramazanova

І дійсно, українці продовжують обговорювати і слухати Земфіру, яка, наприклад, в 2016 році на своєму концерті в Литві в грубій формі попросила глядачів, які тримали український прапор, прибрати його.

"Інтерес до Земфіри – це наслідок потужної інформаційної інерції, яку ми відчайдушно намагаємося подолати вже сім років. Це виклик для українських артистів, які з 2014 року не змогли створити гідного конкурента в ніші несоромно альтернативного поп-року. І це виклик для української аудиторії, яка все ще не знайшла гідних кумирів на англомовному ринку і продовжує озиратися на більш доступний для розуміння російськомовний", – пише Олексій.

І як бонус – це думка близької подруги Земфіри, акторки Ренати Литвинової, яка назвала альбом Земфіри "геніальним" і засумнівалася в тому, що артистка коли-небудь напише щось краще.

"Сьогодні – я прослухала новий альбом Земфіри – і у мене для вас є дві новини – одна погана і одна хороша. Це геніальний альбом. І я не знаю, чи напише вона що-небудь краще!" – написала Литвинова в Instagram.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Земфіра перехворіла на COVID-19.

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