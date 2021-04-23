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Заради цього проїхали 100 км: Леся Нікітюк поскаржилася фоловерам на Вінницю

Сьогодні, 13:19

Телезірка спеціально поїхала до Вінниці, щоб сфотографуватися на тлі квітучої сакури, але на неї чекало розчарування

Леся Нікітюк, яку сплутали з Олею Поляковою, приїхала з друзями до Вінниці, щоб подивитися на алею сакури і сфотографуватися на тлі дерев. Яке ж було розчарування ведучої, коли вона прибула на місце, і зрозуміла, що ніякої алеї немає.

В Instastories Никитюк поскаржилася на це фоловерам. "Ціла алея сакури розквітла у Вінниці. Всі бажаючі можуть приїхати і подивитися на цю красу... на ці три дерева", – сказала Леся, пародіюючи голос диктора новин.

Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

Пізніше зірка нарахувала п'ять дерев і все ж зробила кілька фотографій, заради яких їхала 100 км. Леся зізналася, що навіть спеціально взяла із собою піджак, щоб красиво і контрастно виглядати на тлі рожевих квітів.

Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

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"Якщо не можете дозволити собі Японію – їдьте до Вінниці, там 5 сакур розцвіло", – написала Нікітюк в пості.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Мусимо зазначити, що фотографії у ведучої вийшли дійсно красиві.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Раніше ведуча Леся Нікітюк показала, як виглядала в 9-му класі.

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