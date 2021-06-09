П'яний Григор'єв-Апполонов з Иванушек Intarnational мало не зірвав концерт: відео

У Мережі з'явилося відео, на якому артист в нетверезому стані танцює на сцені під хіт "Тополиний пух"

Андрій Григор'єв-Апполонов влаштував п'яні танці на сцені Фото: instagram.com/apollonov_ag

Ймовірно, ретроградний Меркурій настільки сильно впливає на Землю, що тепер один за іншим артисти стали виступати в нетверезому стані на власних концертах. Не так давно екссоліст відомого російського гурту "Агата Крісті" Гліб Самойлов зірвав власний виступ у Володимирській області. А тепер учасник гурту "Іванушки International" (так-так, вони досі виступають) Андрій Григор'єв-Апполонов виступав п'яним під хіт "Тополиний пух". Про це пише Telegram-канал "Курятник".

Відомо, що гурт "Иванушки International" днями виступав на танцювальному фестивалі Esquire Weekend, який проходив на території Хлібозаводу. "Рудий з Иванушек" вийшов на сцену, м'яко кажучи, не в дуже адекватному стані: артист забував свої слова, дивно танцював і тікав за сцену.

Андрій Григор'єв-Апполонов з гурту Иванушки Intarnational

Як повідомили свідки цієї "вистави", організатори заходу були дуже незадоволені, що 50-річний Григор'єв-Апполонов з'явився на публіці "під градусом". До слова, розмови про те, що у артиста є проблеми з алкоголем, ходять вже давно. Про це відкрито розповідав продюсер "Иванушек" Ігор Матвієнко. За його словами, той факт, що Андрій пристрастився до алкоголю, ніяк не пов'язаний з його життєвими обставинами.

Проте артист минулого року пережив розлучення зі своєю дружиною Мариною, матір'ю його двох дітей. Вона пішла від Григор'єва-Апполонова до баскетболіста Андрія Зубкова і через півроку після розставання зі співаком народила від спортсмена дитину.

Не виключено, що артист з'явився перед публікою захмелілий саме тому, що напередодні віг відсвяткував день народження онуки свого колеги – Кирила Андрєєва, який вперше став дідусем 4 червня.

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