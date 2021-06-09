Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

П'яний Григор'єв-Апполонов з Иванушек Intarnational мало не зірвав концерт: відео

Сьогодні, 14:08

У Мережі з'явилося відео, на якому артист в нетверезому стані танцює на сцені під хіт "Тополиний пух"

Андрій Григор'єв-Апполонов влаштував п'яні танці на сцені
Андрій Григор'єв-Апполонов влаштував п'яні танці на сцені
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Ймовірно, ретроградний Меркурій настільки сильно впливає на Землю, що тепер один за іншим артисти стали виступати в нетверезому стані на власних концертах. Не так давно екссоліст відомого російського гурту "Агата Крісті" Гліб Самойлов зірвав власний виступ у Володимирській області. А тепер учасник гурту "Іванушки International" (так-так, вони досі виступають) Андрій Григор'єв-Апполонов виступав п'яним під хіт "Тополиний пух". Про це пише Telegram-канал "Курятник".

Відомо, що гурт "Иванушки International" днями виступав на танцювальному фестивалі Esquire Weekend, який проходив на території Хлібозаводу. "Рудий з Иванушек" вийшов на сцену, м'яко кажучи, не в дуже адекватному стані: артист забував свої слова, дивно танцював і тікав за сцену.

Андрій Григор'єв-Апполонов з гурту Иванушки Intarnational

Як повідомили свідки цієї "вистави", організатори заходу були дуже незадоволені, що 50-річний Григор'єв-Апполонов з'явився на публіці "під градусом". До слова, розмови про те, що у артиста є проблеми з алкоголем, ходять вже давно. Про це відкрито розповідав продюсер "Иванушек" Ігор Матвієнко. За його словами, той факт, що Андрій пристрастився до алкоголю, ніяк не пов'язаний з його життєвими обставинами.

Проте артист минулого року пережив розлучення зі своєю дружиною Мариною, матір'ю його двох дітей. Вона пішла від Григор'єва-Апполонова до баскетболіста Андрія Зубкова і через півроку після розставання зі співаком народила від спортсмена дитину.

Не виключено, що артист з'явився перед публікою захмелілий саме тому, що напередодні віг відсвяткував день народження онуки свого колеги – Кирила Андрєєва, який вперше став дідусем 4 червня.

Дивіться інтерв'ю актора Костянтина Войтенко для "Зіркового шляху" про стриптиз-клубп, бійкп і алкоголь:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кіркоров проти Крапивіної: хто із зірок вже відреагував на гучний скандал "Те розстріляти, то порізати на шашлики": друг Кіркорова Манукян здивований образами від Крапівіної "Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)
шоу-бізнес скандал співак група пияцтво
Реклама

Новини партнерів

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео

Популярні статті

Вчора, 20:17Зірково

"Не хочу мати жодного стосунку". Від Лободи пішла продюсерка

Вчора, 20:15Смачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

Вчора, 19:16Зірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

Вчора, 18:15Модно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

Вчора, 17:03Фаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

Вчора, 15:39Зірково

Наркотики, мастурбація на сцені і політика: 5 зізнань "татушки" Юлії Волкової з інтерв'ю Собчак

Вчора, 14:17Зірково

Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)

Вчора, 12:06Зірково

Чоловік зірки Татусевих дочок поставив всіх на місце, відповівши на запитання про 22-літню різницю у віці

Вчора, 10:53Смачно

Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

Вчора, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 8 червня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вечір у вас вже визначений!

7 червняСмачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

7 червняСмачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

6 червняЗірково

Мама Наташі Корольової заявила, що в захваті від нового таланту Тарзана

6 червняЗірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

6 червняЗірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

6 червняЗірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Похожа на бывшую: Вячеслав Узелков женится вслепую
Похожа на бывшую: Вячеслав Узелков женится вслепую
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти