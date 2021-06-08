Вусмерть п'яний екс-лідер Агати Крісті зірвав власний виступ (відео)
Гліба Самойлова вивели зі сцени, тому що він буквально не міг стояти на ногах
Колишній соліст відомої російської групи "Агата Крісті" Гліб Самойлов зірвав власний виступ у Володимирській області. Музикант вийшов до слухачів нетверезим, в результаті чого не зміг виконати пісню і взагалі ледве стояв на ногах.
На відео, опублікованому в Telegram-каналі "Подъем" видно, як Самойлова тримають під руки, потім допомагають йому сісти. Потім його зовсім повели за куліси.
Ні сам Гліб Самойлов, ні його представники не прокоментували інцидент. Та шанувальникам артиста не звикати до подібних витівок – засновник "Агати Крісті" часто випиває перед концертами, а в квітні цього року схожа історія трапилася із на концерті в російському Ульяновську.
"Агата Крісті" – російська рок-група зі Свердловська (Єкатеринбург), заснована в 1987 році братами Глібом і Вадимом Самойловими. Колектив існував до 2010 року, а в 2015 возз'єдналася заради кількох концертів у Москві та Петербурзі. Після розпаду "Агати Крісті" Гліб Самойлов створив групу The Matrixx.
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