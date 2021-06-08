Вусмерть п'яний екс-лідер Агати Крісті зірвав власний виступ (відео)

Гліба Самойлова вивели зі сцени, тому що він буквально не міг стояти на ногах

П'яного Гліба Самойлова вивели зі сцени на його ж концерті Фото: Скриншот из видео

Колишній соліст відомої російської групи "Агата Крісті" Гліб Самойлов зірвав власний виступ у Володимирській області. Музикант вийшов до слухачів нетверезим, в результаті чого не зміг виконати пісню і взагалі ледве стояв на ногах.

На відео, опублікованому в Telegram-каналі "Подъем" видно, як Самойлова тримають під руки, потім допомагають йому сісти. Потім його зовсім повели за куліси.

П'яний Гліб Самойлов під час концерту не міг стояти та співати Відео: Telegram-канал "Подъем"

Ні сам Гліб Самойлов, ні його представники не прокоментували інцидент. Та шанувальникам артиста не звикати до подібних витівок – засновник "Агати Крісті" часто випиває перед концертами, а в квітні цього року схожа історія трапилася із на концерті в російському Ульяновську.

"Агата Крісті" – російська рок-група зі Свердловська (Єкатеринбург), заснована в 1987 році братами Глібом і Вадимом Самойловими. Колектив існував до 2010 року, а в 2015 возз'єдналася заради кількох концертів у Москві та Петербурзі. Після розпаду "Агати Крісті" Гліб Самойлов створив групу The Matrixx.

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