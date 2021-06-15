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Путін ніким не прикидається: скандальний танцюрист Полунін пояснив, чому підтримує президента РФ

Сьогодні, 18:06

Артист балету стверджує, що завдяки Путіну Росія стала єдиною країною, яка позбулася впливу США. Він також назвав президента РФ "джерелом сили і добра"

Сергій Полунін пояснив, чому підтримує Володимира Путіна
Сергій Полунін пояснив, чому підтримує Володимира Путіна
Фото: скриншот

Відомий артист балету Сергій Полунін, який народився і почав свій кар'єрний шлях в Україні, пояснив, чому він вважає президента Російської Федерації "доброю і світлою людиною".

В інтерв'ю Ксенії Собчак Полунін зізнався – не виключає, що у Путіна, як і у будь-якої іншої людини, є свої гріхи, але все ж вважає його скоріше позитивним.

На слова Собчак про те, що зло дуже часто "любить прикидатися добром", а в політиці апріорі не може бути добра, а лише "різні відтінки зла", Полунін відповів наступне:

"Мені здається, Путін ніким не прикидається. Для мене він джерело сили і добра. Мені бачиться в ньому світло. А в політиці не можна говорити правду, тому що люди не люблять слухати правду", – сказав Сергій, додавши, що президент Росії "зберігає світовий баланс".

Сергій Полунін
Сергій Полунін
Фото: instagram.com/poluninink

Тоді Ксенія Собчак поцікавилася у артиста балету, чому він упевнений, що не помиляється.

"Це відчуття у мене з дитинства. Я завжди внутрішньо його захищав, – каже Полунін, – Росія – це єдина країна, яка повністю вільна від західного впливу. Ні Китай, ні Індія, ні будь-яка інша країна – не вільна ".

Нагадаємо, що ще у 2018 році Сергій Полунін зробив кілька провокаційних заяв і публікацій в Instagram щодо того, що він захоплюється Володимиром Путіним. Пізніше з'ясувалося, що артист навіть зробив собі тату із зображенням президента РФ на грудях.

"Спасибі Володимиру Путіну за те, що він не дав одному світовому порядку захопити владу над світом. Ця людина дає всім нам захист. Моя підтримка Росії і Володимиру Путіну! Ви хороші люди в числі Багатьох інших по всьому світу. Сил вам, об'єднуйтеся і вставайте проти злих організацій. Разом ми переможемо! і цей світ буде добрішим і без небезпек", – говорив кілька років тому Сергій Полунін.

У 2018 році Сергій отримав російське громадянство. Після цього він зробив заяву про те, що сподівається на відновлення дружніх відносин між Росією та Україною.

Інтерв'ю Сергія Полуніна для Ксенії Собчак:

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