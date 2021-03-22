Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Проти Діми Білана і Григорія Лепса відкрили виробництво через виступи в Криму

Сьогодні, 17:56

23-х російських артистів звинуватили в незаконному в'їзді в Крим

Проти 23 російських артистів, які виступали на концерті на честь відкриття Кримського моста, відкрито кримінальне провадження. Серед них виявилися Григорій Лепс, Дмитро Білан, Пелагея, Дмитро Харатьян, Валерія, Стас П'єха, Денис Майданів, Руслан Тагієв та інші. Нагадаємо, нещодавно прикордонники на три роки заборонили в'їзд до України російському акторові Артему Черненко.

Дмитро Білан, Григорій Лепс
Дмитро Білан, Григорій Лепс
Фото: instagram.com/bilanofficial, instagram.com/gvleps

Як повідомляє пресслужба відомства в офіційному Telegram-каналі "Прокуратури АР Крим та м.Севастополя", артисти вчинили незаконний в'їзд і виїзд з території Кримського півострова.

"За процесуального керівництва прокуратури автономії розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного в’їзду\виїзду з\на окупований півострів 23 російських артистів, що прямували до Криму для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку", – йдеться в повідомленні.

Які саме артисти маються на увазі – в заяві не уточнили. Але на концерті до відкриття Керченського моста в травні 2018 року виступали Григорій Лепс, Жасмин, Олег Газманов, Лариса Доліна, Зара, Діма Білан та інші.

Раніше стало відомо, чому Нікіта Добринін більше не веде російський "Холостяк".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Криму пересохли ще два водосховища - забезпечувати населення неможливо Україна ніколи не змириться з окупацією Криму - Шмигаль Закон юридично нікчемний: в МЗС відреагували на "указ" Путіна про землі в Криму
музика Крим Діма Білан григорій лепс
Джерело: instagram.com/gvleps
Реклама

Новини партнерів

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года

Популярні статті

Сьогодні, 18:35Смачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Сьогодні, 14:20Зірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

Сьогодні, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Сьогодні, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Сьогодні, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Вчора, 12:46Events

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 00:00Зірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

20 березняEvents

Міжнародний день щастя: історія, значення і найкращі привітання

20 березняФаново

День весняного рівнодення-2021: що у жодному разі не можна робити

20 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

20 березняEvents

20 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

19 березняМодно

Приталена і з пікантним розрізом: Моніка Беллуччі показала ідеальну чорну сукню

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Никитюк оконфузилась на шоу "Липсинк баттл". Видео
Никитюк оконфузилась на шоу "Липсинк баттл". Видео
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Раскрыто имя дочери 45-летней Захаровой
Раскрыто имя дочери 45-летней Захаровой
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти