Проти Діми Білана і Григорія Лепса відкрили виробництво через виступи в Криму

23-х російських артистів звинуватили в незаконному в'їзді в Крим

Проти 23 російських артистів, які виступали на концерті на честь відкриття Кримського моста, відкрито кримінальне провадження. Серед них виявилися Григорій Лепс, Дмитро Білан, Пелагея, Дмитро Харатьян, Валерія, Стас П'єха, Денис Майданів, Руслан Тагієв та інші. Нагадаємо, нещодавно прикордонники на три роки заборонили в'їзд до України російському акторові Артему Черненко.

Дмитро Білан, Григорій Лепс Фото: instagram.com/bilanofficial, instagram.com/gvleps

Як повідомляє пресслужба відомства в офіційному Telegram-каналі "Прокуратури АР Крим та м.Севастополя", артисти вчинили незаконний в'їзд і виїзд з території Кримського півострова.

"За процесуального керівництва прокуратури автономії розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного в’їзду\виїзду з\на окупований півострів 23 російських артистів, що прямували до Криму для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку", – йдеться в повідомленні.

Які саме артисти маються на увазі – в заяві не уточнили. Але на концерті до відкриття Керченського моста в травні 2018 року виступали Григорій Лепс, Жасмин, Олег Газманов, Лариса Доліна, Зара, Діма Білан та інші.

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