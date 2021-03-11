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Відомий продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Малахова: "Волосся на голові заворушиться"

Сьогодні, 13:40

Андрій Разін шантажує Андрія Малахова

Схоже, після зустрічі з мамою Наташі Корольової телеведучому Андрію Малахову доведеться ще поспілкуватися з продюсером "Ласкового мая" Андрієм Разіним. У себе в Instagram продюсер гнівно висловився про шоу ведучого.

Разін розповів, що днями відбулися зйомки передачі присвяченій "Ласковому маю". На думку продюсера, це буде черговий хайп деяких людей на колись популярному гурті.

Продюсер вимагає, щоб Малахов не випускав програму в ефір, інакше він опублікує компромат на ведучого.

Андрій Разін і Андрій Малахов
Андрій Разін і Андрій Малахов
Фото: Скриншот из видео, instagram.com/malakhov007

"Андрій, май на увазі, якщо ця передача вийде в ефір, то три мільйони людей, які протягом тижня заходять на мою сторінку в Instagram, побачать такі подробиці твого особистого життя, від яких у них волосся на голові заворушиться", – написав Разін.

Він додав, що вже з однієї з програм уже судиться, щоб відстояти свою честь. Також продюсера підтримує американська компанія, яка є правовласником творчості "Ласкового мая".

"Ви, замість того щоб почути все з перших вуст, кулуарно збираєтеся, щоб полоскати чуже брудну білизну. Майте на увазі, в разі виходу цієї програми будуть найсерйозніші наслідки. Разін ніколи не здається ", – заявив Разін

Раніше Андрій Малахов розповів про конфлікт з Наташею Корольовою.

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