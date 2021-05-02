Принцеса Шарлотта виглядає не по літах дорослою: порівнюємо портрети правнучки королеви

2 травня єдина дочка герцогів Кембриджських святкує 6-й день народження. У мережі опублікували нове фото принцеси Шарлотти

Сьогодні, 2 травня, Кейт Міддлтон і принц Вільям, які нещодавно відзначили річницю весілля, святкують день народження своєї дочки принцеси Шарлотти. Дівчинці виповнилося шість років, але вона виглядає набагато старше. Не вірите? Погляньте на її новий портрет.

Фото опублікували в Instagram-акаунті королівської сім'ї. "Бажаємо принцесі Шарлотті щасливого шостого дня народження", – йдеться у підписі.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Знімок Шарлотти зробила її мама – Кейт Міддлтон, яка захоплюється фотографією і часто знімає свою сім'ю.

Дочка принца Вільяма зображена з розпущеним волоссям, в квітковій сукні з гудзиками. Дівчинку в Мережі порівнюють з самим принцом, а також із прабабусею – Єлизаветою II.

Не можемо погодитися з останньою думкою, але те, що Шарлотта виглядає дуже дорослою – факт. Ось, для порівняння, її торішній портрет. Як швидко ростуть чужі діти!

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Раніше в Мережі було опубліковано відео Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми.

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