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Принца Філіпа перевели в іншу лікарню: що з чоловіком Єлизавети II

Сьогодні, 18:30

У герцога Единбурзького проблеми із серцем

99-річний чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп переведений з приватної лондонської клініки ім. короля Едварда VII, куди він потрапив два тижні тому, і державну лікарню Святого Варфоломія.

Як повідомляють в Букінгемському палаці у цей понеділок, герцог Единбурзький продовжить лікувати інфекційне захворювання, а також пройде обстеження серця в новому закладі.

Королева Єлизавета II і принц Філіп
Королева Єлизавета II і принц Філіп
Фото: Getty Images

"Герцог відчуває себе комфортно і реагує на лікування, але, як очікується, залишиться в лікарні як мінімум до кінця тижня", – йдеться в повідомленні палацу.

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У лікарні герцога Единбурзького відвідував його син – принц Чарльз. Молодший син принц Едвард, граф Ессекський, а також онук, принц Вільям, повідомляли на минулому тижні про те, що Філіп відчуває себе краще і знаходиться під пильним наглядом медиків.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 принц Філіп і королева Єлизавета II відсвяткували 73-ту річницю з дня весілля .

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