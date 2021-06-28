Принца Чарльза не буде на відкритті пам'ятника принцесі Діані: "Старі рани можуть відкритися"

Зовсім скоро, 1 липня, в Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь покійної принцеси Діани. Захід приурочено до ювілею Діани – цього року їй могло б виповнитися 60 років.
Сини принцеси, принци Вільям і Гаррі, приїдуть на урочисте відкриття пам'ятника, а ось ексчоловік покійної Діани, принц Чарльз, який був у шлюбі з нею протягом 15 років, вирішив пропустити цей захід, повідомляє Express.co.uk.
В даний час майбутній король Великобританії перебуває на самоізоляції в котеджі Фрогмор. За словами близького друга, принц Чарльз не буде присутній на відкритті статуї, тому що через це "старі рани знову зможуть дати про себе знати".
За словами інсайдера, принц не хоче знову переживати ці нелегкі моменти.
"Йому це жахливо важко. Ці моменти можуть воскресити старі рани і повернути йому спогади – як щасливі, так і сумні, а також почуття каяття. Після смерті Діани він вирішив, що краще залишити всі ці спогади при собі", – каже друг принца Чарльза .
Пам'ятник на честь принцеси Уельської буде розташований в Затонулому саду Кенсингтонського палацу. На церемонії повинні бути присутніми сини Діани – принци Вільям і Гаррі. Планувалося, що брати скажуть спільну мову на честь матері, але оскільки вони зараз знаходяться в натягнутих стосунках, можливо, навіть стоятимуть окремо один від одного.
Знімки пам'ятника з'являться безпосередньо в день церемонії відкриття. Зараз же відомо, що скульптуру створив Іен Ренк-Бродлі. Він написав портрет королеви Єлизавети II, викарбуваний на всіх британських монетах.
Раніше ми повідомляли, що принцеса Діана недолюблювала Опру Вінфрі і відмовилася давати їй інтерв'ю.