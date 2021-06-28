Принца Чарльза не буде на відкритті пам'ятника принцесі Діані: "Старі рани можуть відкритися"

Зовсім скоро принци Гаррі та Вільям зустрінуться на відкритті пам'ятника покійній принцесі Діані, проте їхній батько, за словами інсайдерів, вирішив пропустити цей захід

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Зовсім скоро, 1 липня, в Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь покійної принцеси Діани. Захід приурочено до ювілею Діани – цього року їй могло б виповнитися 60 років.

Сини принцеси, принци Вільям і Гаррі, приїдуть на урочисте відкриття пам'ятника, а ось ексчоловік покійної Діани, принц Чарльз, який був у шлюбі з нею протягом 15 років, вирішив пропустити цей захід, повідомляє Express.co.uk.

В даний час майбутній король Великобританії перебуває на самоізоляції в котеджі Фрогмор. За словами близького друга, принц Чарльз не буде присутній на відкритті статуї, тому що через це "старі рани знову зможуть дати про себе знати".

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

За словами інсайдера, принц не хоче знову переживати ці нелегкі моменти.

"Йому це жахливо важко. Ці моменти можуть воскресити старі рани і повернути йому спогади – як щасливі, так і сумні, а також почуття каяття. Після смерті Діани він вирішив, що краще залишити всі ці спогади при собі", – каже друг принца Чарльза .

Пам'ятник на честь принцеси Уельської буде розташований в Затонулому саду Кенсингтонського палацу. На церемонії повинні бути присутніми сини Діани – принци Вільям і Гаррі. Планувалося, що брати скажуть спільну мову на честь матері, але оскільки вони зараз знаходяться в натягнутих стосунках, можливо, навіть стоятимуть окремо один від одного.

Знімки пам'ятника з'являться безпосередньо в день церемонії відкриття. Зараз же відомо, що скульптуру створив Іен Ренк-Бродлі. Він написав портрет королеви Єлизавети II, викарбуваний на всіх британських монетах.

Раніше ми повідомляли, що принцеса Діана недолюблювала Опру Вінфрі і відмовилася давати їй інтерв'ю.