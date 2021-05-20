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Принц Вільям вакцинувався від COVID-19 і показав фото з медцентру

Сьогодні, 10:53

Герцог Кембриджський отримав першу дозу вакцини. Зараз у Великобританії почали робити щеплення люди від 35 років і молодше

Принц Вільям вакцинувався від COVID-19
Принц Вільям вакцинувався від COVID-19
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Королева Великобританії Єлизавета II і її нині покійний чоловік, принц Філіп, вакцинувалися проти COVID-19 в січні цього року. Тепер черга дійшла і до онуків – принц Вільям отримав першу дозу вакцини, про що сьогодні повідомив в Instagram.

"У вівторок я отримав свою першу дозу вакцини від COVID-19. Всім, хто працює над впровадженням вакцини – спасибі за все, що ви зробили, і продовжуєте робити", – написав герцог Кембриджський.

Скріншот: Instagram

Багато підписників підтримали принца, але були і ті, хто поцікавився – чому герцог Кембриджський вирішив вакцинуватися ічи хворів він вже на COVID-19. Поки Вільям не коментує цей момент.

Серед коментарів були повідомлення від шанувальників, які нічого не написали про вакцину, проте відзначили відмінну фізичну форму принца Вільяма.

Раніш ми повідомляли, що Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили свій YouTube-канал.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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