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Принц Вільям і принц Гаррі посварилися на похоронах дідуся – інсайдер

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 червня, 10:17
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Сварка між братами Вільямом і Гаррі може відновитися під час нового візиту останнього до Британії
Принц Гаррі та принц Вільям не помирилися на похоронах принца Філіпа
Принц Гаррі та принц Вільям не помирилися на похоронах принца Філіпа / Фото: instagram.com/sussexroyal

Після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі, онук Єлизавети II вперше повернувся до Британії в квітні – це були похорони його дідуся принца Філіпа. Тоді ЗМІ писали, що принци Вільям і Гаррі спілкувалися один із одним та йшли поруч.

І якщо це могло означати, що брати помирилися, або перебували на шляху до цього, то письменник Роберт Лейсі, який є королівським біографом і консультантом Netflix в проекті "Корона", стверджує, що на похоронах онуки Філіпа були не дуже доброзичливо налаштовані по відношенню один до друга.

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У статті для The Daily Mail Лейсі написав, що, хоча деякі сподівалися, що похорони "зблизять ворогуючих братів", результат був не таким позитивним.

Вільям і Гаррі на похоронах принца Філіпа
Скріншот: ВВС

У принца Вільяма і принца Гаррі була коротка публічна розмова у каплиці Святого Георгія, проте незабаром між ними спалахнула суперечка.

"Гнів між ними двома став настільки неймовірно глибоким. Було сказано дуже багато різких речей", – стверджує Роберт Лейсі.

З огляду на, що після похорону принца Філіпа перемир'я між принцом Вільямом і принцом Гаррі не відбулося, конфлікт між ними навряд чи закінчиться найближчим часом.

Нагадаємо, що вже 1 липня в Кенсингтонському палаці відбудеться відкриття пам'ятника принцесі Діані, на якому будуть присутні і Вільям, і Гаррі.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїда 625 тисяч доларів – дивіться сюжет:

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II не зможе зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду в Лондон.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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