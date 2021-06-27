Принц Вільям і принц Гаррі посварилися на похоронах дідуся – інсайдер

Сварка між братами Вільямом і Гаррі може відновитися під час нового візиту останнього до Британії

Принц Гаррі та принц Вільям не помирилися на похоронах принца Філіпа / Фото: instagram.com/sussexroyal

Після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вінфрі, онук Єлизавети II вперше повернувся до Британії в квітні – це були похорони його дідуся принца Філіпа. Тоді ЗМІ писали, що принци Вільям і Гаррі спілкувалися один із одним та йшли поруч.

І якщо це могло означати, що брати помирилися, або перебували на шляху до цього, то письменник Роберт Лейсі, який є королівським біографом і консультантом Netflix в проекті "Корона", стверджує, що на похоронах онуки Філіпа були не дуже доброзичливо налаштовані по відношенню один до друга.

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У статті для The Daily Mail Лейсі написав, що, хоча деякі сподівалися, що похорони "зблизять ворогуючих братів", результат був не таким позитивним.

Вільям і Гаррі на похоронах принца Філіпа

Скріншот: ВВС

У принца Вільяма і принца Гаррі була коротка публічна розмова у каплиці Святого Георгія, проте незабаром між ними спалахнула суперечка.

"Гнів між ними двома став настільки неймовірно глибоким. Було сказано дуже багато різких речей", – стверджує Роберт Лейсі.

З огляду на, що після похорону принца Філіпа перемир'я між принцом Вільямом і принцом Гаррі не відбулося, конфлікт між ними навряд чи закінчиться найближчим часом.

Нагадаємо, що вже 1 липня в Кенсингтонському палаці відбудеться відкриття пам'ятника принцесі Діані, на якому будуть присутні і Вільям, і Гаррі.

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Раніше повідомлялося, що Єлизавета II не зможе зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду в Лондон.