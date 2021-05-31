Принц Гаррі дізнався про смерть принца Філіпа не від королівської сім'ї

У герцога Сассекського завжди були теплі стосунки з дідусем – вони разом ходили на полювання і риболовлу. Про смерть родича принцу Гаррі повідомила поліція

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Принц Гаррі вперше після переїзду до США зустрівся зі своєю сім'єю на похоронах принца Філіпа, який помер в квітні цього року. У ЗМІ з'являлася інформація, що герцога Сассекського королівська сім'я зустріла холодно. Тепер же стало відомо, що про смерть дідуся Гаррі дізнався не від близьких.

Як пише TMZ , співробітники поліції повідомили онукові Єлизавети II, що принц Філіп помер.

Уточнюється, що посольство Британії хотіло повідомити герцогу Сассекському про кончину його дідуся по телефону. Але незважаючи на неодноразові спроби додзвонитися, відповіді не послідувало. Тоді було прийнято рішення сповістити його особисто. Це зробили співробітники поліції.

Принц Гаррі і принц Філіп Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що Меган Маркл не приїхала на похорон принца Філіпа тому що хотіла уникнути підвищеної уваги до себе.

Раніше ми розповідали, що принца Гаррі і Меган Маркл звинуватили в крадіжці 425 тисяч доларів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися