Принц Гаррі розповів про поведінку своїх дітей: Лілібет спокійна, а Арчі носиться, як божевільний

Герцог Сассекський поділився подробицями своїх буднів як батька. На початку червня він став татусем вдруге – у них з Меган Маркл народилася дочка Лілібет

Принц Гаррі / Фото: AFP

Принц Гаррі, який вже сьогодні разом з братом відкриє статую на честь їхньої матері, аринцеси Діани, відвідав церемонію вручення премії WellChild Awards в Британії.

WellChild – благодійна організація, що займається допомогою тяжкохворим дітям і молоді у Великій Британії. На захід завітав і співак Ед Ширан, з яким Гаррі встиг мило поспілкуватися, повідомляє Hello.

Ед став батьком 10 місяців, тому і поцікавився у Гаррі, як це – бути батьком двох дітей.

Двоє – це безперечно подібно жонглюванню, – відповів герцог Сассекський.

Меган Маркл, Арчі Гаррісон і принц Гаррі / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Пізніше, розмовляючи з іншим гостем, Гаррі поділився деякими подробицями про дочку Лілібет, яка з'явилася на світ 4 червня, і про старшого сина Арчі:

Нам поки що везе, вона дуже спокійна і, здається, щаслива просто сидіти поруч, поки Арчі бігає як божевільний, – з посмішкою зазначив Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл вперше стали батьками в травні 2019 року – у пари народився син Арчі Харрсіон. Через два роки у подружжя з'явилася донька Лілібет, яку назвали на честь Єлизавети II, адже Лілібет – це ласкаве прізвисько Її Величності, яким її називав її чоловік та інші родичі.

Поки що Гаррі і Меган не показують маленьку дочку публіці. Зате в Мережі можна знайти безліч дитячих фото герцогині Сассекської. Один з таких знімків недавно обурив користувачів Instagram.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті: