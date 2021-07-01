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Принц Гаррі розповів про поведінку своїх дітей: Лілібет спокійна, а Арчі носиться, як божевільний

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
1 липня, 13:43
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Герцог Сассекський поділився подробицями своїх буднів як батька. На початку червня він став татусем вдруге – у них з Меган Маркл народилася дочка Лілібет
Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: AFP

Принц Гаррі, який вже сьогодні разом з братом відкриє статую на честь їхньої матері, аринцеси Діани, відвідав церемонію вручення премії WellChild Awards в Британії.

WellChild – благодійна організація, що займається допомогою тяжкохворим дітям і молоді у Великій Британії. На захід завітав і співак Ед Ширан, з яким Гаррі встиг мило поспілкуватися, повідомляє Hello.

Ед став батьком 10 місяців, тому і поцікавився у Гаррі, як це – бути батьком двох дітей.

Двоє – це безперечно подібно жонглюванню, – відповів герцог Сассекський.

Меган Маркл, Арчі Гаррісон і принц Гаррі
Меган Маркл, Арчі Гаррісон і принц Гаррі / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Пізніше, розмовляючи з іншим гостем, Гаррі поділився деякими подробицями про дочку Лілібет, яка з'явилася на світ 4 червня, і про старшого сина Арчі:

Нам поки що везе, вона дуже спокійна і, здається, щаслива просто сидіти поруч, поки Арчі бігає як божевільний, – з посмішкою зазначив Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл вперше стали батьками в травні 2019 року – у пари народився син Арчі Харрсіон. Через два роки у подружжя з'явилася донька Лілібет, яку назвали на честь Єлизавети II, адже Лілібет – це ласкаве прізвисько Її Величності, яким її називав її чоловік та інші родичі.

Поки що Гаррі і Меган не показують маленьку дочку публіці. Зате в Мережі можна знайти безліч дитячих фото герцогині Сассекської. Один з таких знімків недавно обурив користувачів Instagram.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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