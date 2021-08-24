Lifestyle
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Принц Гаррі і Меган Маркл пожертвували кошти, щоб допомогти афганським жінкам

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
24 серпня, 10:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Благодійна допомога надійшла після того, як ряд королівських біографів, представників ЗМІ та громадських діячів негативно висловилися в сторону роботи герцогів
Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на переїзд з Британії завдяки малюку Арчі
Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на переїзд з Британії завдяки малюку Арчі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл, які раніше отримали номінацію на Еммі, пожертвували кошти на користь організації Women For Afghan Women (WAW), що займається евакуацією жінок і дітей під час нинішнього захоплення влади талібами в Афганістані. Гроші були передані через благодійний фонд герцогів Сассекських Archewell Foundation.

Реклама

Представники WAW опублікували пост в офіційному Instagram з вдячністю фонду герцога і герцогині Сассекських.

Ми безмежно вдячні фонду Archewell за щедрість в підтримці наших зусиль по евакуації / переселенню тисяч афганських жінок, дітей, сімей, включаючи наших співробітників, – йдеться в пості.

Фінансування стало наступним кроком після того, як Гаррі і Меган висловили підтримку щодо зусиль з надання допомоги Афганістану і Гаїті. Герцоги опублікували зворушливе послання на сайті Archewell, в якому висловили співчуття всім, кого торкнулися трагічні події.

Коли страждає будь-яка людина або спільнота, частина нас переживає те ж саме разом з ними, усвідомлюємо ми це чи ні. І хоча ми не живемо в стані страждання, ми по-людськи приймаємо їх біль. Здається, що ми безсилі, але ми можемо втілити наші цінності в життя тільки разом, – йдеться в заяві.

Реклама

Також герцоги поділилися списком організацій, які потребують підтримки, серед них фонди, що займаються боротьбою з голодом у світі, проекти, пов'язаними з вирішенням проблем з ментальним здоров'ям.

Нагадаємо, раніше Гаррі і Меган випустили офіційне Заява , В якому торкнулися теми ситуації в Афганістані і кризи, викликаного пандемією коронавируса і гуманітарної катастрофи на Гаїті. При цьому в тексті не згадувалися ніякі заходи допомоги, які герцоги готові надати в сформованих ситуаціях. це викликало шквал обурення . У ЗМІ називали їх заяву бундючним, вказуючи на те, що Сассекс не розповісти, як готові допомогти виправити ситуацію, що склалася.

Дивіться відео про скандал в королівській родині :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
Сольник зірки
ONUKA
27 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Ніколь Кідман для австралійського Marie Claire
Більше про серіал
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
23 - 29 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти