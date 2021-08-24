Принц Гаррі і Меган Маркл пожертвували кошти, щоб допомогти афганським жінкам

Благодійна допомога надійшла після того, як ряд королівських біографів, представників ЗМІ та громадських діячів негативно висловилися в сторону роботи герцогів

Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на переїзд з Британії завдяки малюку Арчі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл, які раніше отримали номінацію на Еммі, пожертвували кошти на користь організації Women For Afghan Women (WAW), що займається евакуацією жінок і дітей під час нинішнього захоплення влади талібами в Афганістані. Гроші були передані через благодійний фонд герцогів Сассекських Archewell Foundation.

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Представники WAW опублікували пост в офіційному Instagram з вдячністю фонду герцога і герцогині Сассекських.

Ми безмежно вдячні фонду Archewell за щедрість в підтримці наших зусиль по евакуації / переселенню тисяч афганських жінок, дітей, сімей, включаючи наших співробітників, – йдеться в пості.

Фінансування стало наступним кроком після того, як Гаррі і Меган висловили підтримку щодо зусиль з надання допомоги Афганістану і Гаїті. Герцоги опублікували зворушливе послання на сайті Archewell, в якому висловили співчуття всім, кого торкнулися трагічні події.

Коли страждає будь-яка людина або спільнота, частина нас переживає те ж саме разом з ними, усвідомлюємо ми це чи ні. І хоча ми не живемо в стані страждання, ми по-людськи приймаємо їх біль. Здається, що ми безсилі, але ми можемо втілити наші цінності в життя тільки разом, – йдеться в заяві.

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Також герцоги поділилися списком організацій, які потребують підтримки, серед них фонди, що займаються боротьбою з голодом у світі, проекти, пов'язаними з вирішенням проблем з ментальним здоров'ям.

Нагадаємо, раніше Гаррі і Меган випустили офіційне Заява , В якому торкнулися теми ситуації в Афганістані і кризи, викликаного пандемією коронавируса і гуманітарної катастрофи на Гаїті. При цьому в тексті не згадувалися ніякі заходи допомоги, які герцоги готові надати в сформованих ситуаціях. це викликало шквал обурення . У ЗМІ називали їх заяву бундючним, вказуючи на те, що Сассекс не розповісти, як готові допомогти виправити ситуацію, що склалася.

Дивіться відео про скандал в королівській родині :

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