Принц Гаррі та Меган Маркл можуть помиритися з Єлизаветою II: чому надія ще не втрачена

Через герцогів Сассекських стався великий розкол у британській королівській сім'ї. Розповідаємо хронологію подій і можливі шляхи примирення родичів

Чи є надія у принца Гаррі і Меган Маркл помиритися з королівською родиною Фото: Getty Images

Півтора року тому принц Гаррі та Меган Маркл з Великої Британії виїхали в Канаду, а потім перебралися на постійне місце проживання в США.

Подружжя купило будинок в сонячному Лос-Анджелесі, відмовилося від королівських обов'язків і навіть встигло народити другу дитину, живучи в Штатах.

Але якщо переїзд Меган і Гаррі в іншу країну королева Єлизавета II ще змогла пережити більш-менш спокійно, то їхнє скандальне інтерв'ю, яке вони дали Опрі Вінфрі в березні цього року, стало справжнім каменем спотикання на шляху досягнення перемир'я між Гаррі та його королівськими родичами.

Life Сьогодні вирішили з'ясувати, є в Меган Маркл і принца Гаррі шанс помиритися з Єлизаветою II та іншими родичами чи ця можливість втрачена назавжди.

Хронологія скандалу

Для початку згадаємо, як наростав скандал навколо британського королівського сімейства. Після появи в королівській родині Меган Маркл уся увага громадськості та преси була прикута саме до неї.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Колишня голлівудська актриса, розлучена жінка і наполовину афроамериканка – на думку багатьох британців, не такою Єлизавета II уявляла наречену свого онука Гаррі.

Однак самого принца громадська думка (та й думка його сім'ї), схоже, не хвилювала і не хвилює досі. Гаррі повністю занурився в нове життя, яке вони з Меган будують за океаном.

Нехтування сімейними традиціями і якесь бунтарство за парою помічені давно. Наприклад, ще в 2019 році, напередодні появи на світ первістка Меган і Гаррі – Арчі, Маркл поїхала в Нью-Йорк, щоб повеселитися з друзями на вечірці baby shower. Такий захід зазвичай влаштовують у США для майбутніх мам перед народженням дитини. Меган стала першим членом британської королівської сім'ї, хто провів це свято. Проводити такі вечірки в монаршій сім'ї не передбачено протоколом.

Принц Гаррі з Меган Маркл та сином Арчі Фото: Getty Images

Пізніше пара заявила про бажання стати повністю фінансово незалежною від королівської сім'ї і зосередитися на створенні свого благодійного проєкту. Кажуть, такий поворот подій обурив Єлизавету II – і це м'яко сказано.

Але це далеко не все – після народження малюка Меган і Гаррі відмовилися позувати з дитиною на руках перед публікою. Зазвичай такої традиції дотримуються всі члени королівської сім'ї – Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, завжди виходила до народу через кілька годин після народження кожного зі своїх трьох дітей.

Що стосується Кейт і Меган, то про напруженість у їхніх стосунках довгий час писала вся зарубіжна преса. У кулуарах постійно пліткували, що Міддлтон і Маркл ніяк не можуть знайти спільну мову і часто сваряться. Їхні суперечки, до речі, називають однією з головних причин переїзду Меган і Гаррі спочатку в котедж Фрогмор з Кенсінгтонського палацу, а потім і зовсім до США.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл Фото: Getty Images

У січні 2020 принц Гаррі та Меган Маркл вдруге проігнорували вечірку з нагоди дня народження Кейт Міддлтон, не назвавши причину.

Серія скандалів з Маркл також пов'язана з її величезним бажанням вирізнятися і притягувати увагу преси до власної персони. Доказом того можуть бути кілька випадків. Наприклад, про свою першу вагітність Меган заявила на весіллі у кузини принца Гаррі – принцеси Євгенії.

Тоді Євгенія та інші члени королівської сім'ї, за словами інсайдерів, були дуже обурені, адже Меган буквально "вкрала свято" у Євгенії, перетягнувши увагу на себе.

Принц Гаррі і принцеса Євгенія Фото: Getty Images

Після народження у Меган і Гаррі дочки Лілібет виник ще один скандал. Виявилося, що таким ім'ям хотіла назвати свою дочку принцеса Беатріс, яка незабаром вперше стане мамою. До речі, Лілібет – це ніжне сімейне прізвисько Єлизавети II.

Але навіть цей випадок все-таки не зміг переплюнути інтерв'ю Меган і Гаррі, в якому вони звинуватили королівське сімейство в расизмі, жорстокості та цькуванні. Багато хто досі не може повірити, що подружжя зважилося на такий крок.

Стратити не можна помилувати

За словами королівського біографа Кеті Ніколл, саме той факт, що у Гаррі народилася дочка, може нарешті примирити королівську сім'ю. В інтерв'ю виданню Express.co.uk Ніколл пояснила, що крихітка Лілібет "врятує" ситуацію.

"Я думаю, що завжди є надія, що нова дитина допоможе подолати розлад у родині. Дітки, очевидно, є джерелом абсолютної радості", – говорить Кеті.

Зовсім скоро, 1 липня, Гаррі прибуде до Великої Британії на відкриття статуї, встановленої на вшанування їхньої з Вільямом матері – принцеси Діани.

Принц Гаррі і принц Вільям Фото: Getty Images

У королівських колах подейкують, що принц привезе зі США свою новонароджену доньку, щоб познайомити дитину із сім'єю. Однак є великі сумніви, адже навряд чи Меган Маркл відпустить маленьку дочку так далеко, нехай навіть на тиждень.

Сама Меган, до слова, хоч і літала на пізніх строках вагітності з Британії в США, тепер повторювати цей досвід не захотіла. Нещодавно, коли не стало принца Філіпа, принц Гаррі вирушив проводжати в останню путь свого дідуся сам, без дружини. Тоді Меган заявила, що летіти вона не може – так, мовляв, їй порекомендували лікарі.

Ймовірно, що і цього разу Маркл відмовиться вирушити до Британії разом із чоловіком і придумає нову причину, чому не зможе приїхати на батьківщину Гаррі.

Після гучного інтерв'ю і всіх звинувачень поведінка Меган навряд чи може здивувати. Однак є надія на те, що вони з принцом Гаррі все-таки помиряться з королівськими родичами. Хоча ймовірність цього, як стверджують багато королівських експертів, украй мала.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принцу Гаррі довіряють більше, ніж Кейт Міддлтон і принцу Вільяму.

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться сюжет:

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