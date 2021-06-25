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Принц Гаррі вперше після похорону принца Філіпа зустрінеться з братом в Лондоні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
25 червня, 15:47
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Герцог Сассескій повертається на батьківщину, щоб разом зі своїм старшим братом принцом Вільямом відвідати церемонію відкриття пам'ятника принцесі Діані
Принц Гаррі буде присутній на відкритті пам'ятника мамі в Лондоні
Принц Гаррі буде присутній на відкритті пам'ятника мамі в Лондоні / Фото: Getty Images

Не дивлячись на різні чутки, принц Гаррі все-таки буде присутній 1 липня в Лондоні на відкритті пам'ятника принцесі Діани . Герцога Сассекського помітили в аеропорту в Лос-Анджелесі вчора ввечері. Про це повідомляє Express.

Гаррі летить за 5 днів до відкриття пам'ятника, щоб відбути самоізоляцію, яка передбачена карантинним обмеженнями. Відомо, що онук Єлизавети II зупиниться в котеджі Фрогмор-гаус, в якому вони раніше жили з Меган Маркл. Варто зазначити, тепер в котеджі герцогів Сассекських живе принцеса Євгенія з чоловіком і дитиною.

Принц Гаррі вперше після похорону дідуся зустрінеться з принцом Вільямом
Принц Гаррі вперше після похорону дідуся зустрінеться з принцом Вільямом / Фото: Getty Images

Раніше з'являлася інформація, що Єлизавета II і принца Чарльза Не буде на відкритті пам'ятника принцесі Діани. У них заплановані робочі зустрічі в Шотландії.

Як пишуть ЗМІ, на відкритті статуї принцеси Діани будуть присутні Кейт Міддлтон і принц Вільям. Зазначається, що брати з'являться на заході разом і навіть постараються встановити "тимчасове перемир'я" в пам'ять про матір.

Принц Гаррі і принц Вільям
Принц Гаррі і принц Вільям / Фото: Getty Images

Варто зазначити, Гаррі вперше після похорону принца Філіпа зустрінеться з братом.

Нагадаємо, в ЗМІ не перший день обговорюють напружені відносини принца Гаррі зі старшим братом. Зовсім недавно в ЗМІ з'явилася інформація , Що принц Вільям відреагував на скарги співробітників Кенсингтонського палацу, які поскаржилися на Меган Маркл, звинувативши її в грубому поводженні і знущаннях.

"Він був у жаху від того, що йому розповіли про передбачуване поведінці Меган, і він хотів почути, що скаже Гаррі. Розбірки між братами були запеклими і лютими", – розповів історик в новій книзі про відносини синів принцеси Діани і принца Чарльза.

Після того, що сталося Вільям зажадав, щоб брат з дружиною поїхали з Кенсингтонського палацу. У свою чергу Гаррі не міг змиритися з тим, що Вільям вірить прислузі, а не йому.

Через що в королівської сім'єю можуть посваритися – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що в США у принца Гаррі з'явився двійник . Чоловіка на ім'я Кевін Ганус з герцогом Сассекським плутає навіть його рідна дочка.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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