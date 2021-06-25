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Принц Філіп у Віндзорі: вперше опублікований дуже рідкісний портрет чоловіка Єлизавети II

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
25 червня, 17:08
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Картина була написана в 2017 році. На полотні герцог Единбурзький зображений у Великому коридорі Віндзорського замку. Цей портрет має особливе історичне значение
Показаний які раніше не опублікований портрет принца Філіпа
Показаний які раніше не опублікований портрет принца Філіпа / Фото: Getty Images, instagram.com/royalcollectiontrust

На згадку про принца Філіпа, який пішов з життя у віці 99 років в квітні цього року, відкрилася виставка в Віндзорському замку, повідомляє Peoplу.

Вперше в одному із залів замку був вивішений портрет, який має особливу історію. Картина була написана художником Ральфом Хеймансом в 2017 році – в рік, коли принц Філіп пішов на пенсію і перестав відвідувати громадські заходи.

Принц Філіп
Принц Філіп / Фото: People

Картина є одним з останніх офіційних портретів герцога Единбурзького. На полотні принц Філіп позує у Великому коридорі Віндзорського замку. В кінці коридору знаходиться Гобеленова кімната, де народилися мати принца Філіпа, принцеса Аліса, і бабуся по материнській лінії, принцеса Вікторія.

На жаль, через пандемію відправитися до Британії та відвідати Віндзор поки що немає можливості. Краще досліджувати рідну країну. Раніше ми робили підбірку ТОП-5 крутих місць поруч з Києвом.

Раніше ми повідомляли, що Єлизаветі II подарували особливий презент до 100-річчя принца Філіпа. Її Величності подарували троянду, створену спеціально до сторіччя герцога Единбурзького. Квітка була посаджена в саду Віндзорського замку. До слова, принц Філіп брав участь в редизайні саду.

Варто зазначити, що принц Філіп залишив чималу спадщину. Він був чоловіком королеви Великобританії протягом 73 років, встигнувши обзавестися досить великими статками. Раніше ми розповіли, хто з його нащадків отримає фінансове спадок і титул герцога Единбурзького.

Дивіться відео про цікаві факти з біографії Єлизавети II:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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