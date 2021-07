Принц Джордж став зіркою Євро-2020: весь спектр емоцій маленького монарха на матчі Англії та Італії

Члени британської королівської сім'ї відвідали фінал Євро-2020, який відбувся вчора, 11 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Рідні стіни не допомогли футболістам збірної Англії здобути перемогу над Італією. Результат матчу засмутив всіх фанатів, серед яких був і майже восьмирічний принц Джордж – син принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Гра була насиченою, а емоції маленького Джорджа, здається, передали настрій і атмосферу, що панували на стадіоні. Щира радість забитому голу у ворота Італії і не менш щира печаль в очах Джорджа потрапили на фото і відео. Після цього маленький принц став зіркою Twitter!

На початку матчу Джордж багато посміхався, стоячи на трибуні з батьками.

На другій хвилині матчу Англія забила найшвидший гол за всю історію фіналів чемпіонату Європи з футболу. Емоції принца Джорджа:

He is having the day of his life. #PrinceGeorge #ENGITL



pic.twitter.com/o298ShHaUG