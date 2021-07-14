Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Квіткова народила

Канни-2021

alyona alyona і Каста

Стан МакSим

Співають всі

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Принц Чарльз відмовився виконувати обіцянку дану принцу Філіпу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
14 липня, 14:33
Копіювати лінк
Молодший син Єлизавети II повинен був стати герцогом після того, як на трон зійде його старший брат принц Чарльз. Але у майбутнього короля Британії свої плани
Титул герцога Единбурзького не дістанеться принцу Едварду
Титул герцога Единбурзького не дістанеться принцу Едварду / Фото: Getty Images

Принц Чарльз після смерті свого батька успадкував всі його титули. За домовленістю між принцом Філіпом і його старшим сином, яка була укладена в 1999 році, титул герцога Единбурзького повинен був перейти принцу Едварду після сходження Чарльза на престол. Але як розповідають інсайдери, принц Чарльз не планує передавати титул герцога Единбурзького молодшому братові.

"Принц Чарльз – герцог Единбурзький. І йому вирішувати, що робити з титулом. Едварду він не дістанеться", – розповів інсайдер Daily Mail.

Принц Чарльз не буде зраджувати титул герцога Единбурзького принцу Едварду
Принц Чарльз не буде зраджувати титул герцога Единбурзького принцу Едварду / Фото: Getty Images

Вся річ у тім, що майбутній король Британії хоче скоротити кількість членів королівської сім'ї, що мають титули, а не примножувати їх. І якщо принц Едвард успадкує титул герцога Единбурзького, в подальшому він перейде до його сина Джеймса. А племінника принц Чарльз не бачить в ролі високопоставленого члена королівської сім'ї. На його думку, хлопчика виховують так, щоб він не був частиною королівської сім'ї. Швидше за все принц Чарльз передасть титул герцога Единбурзького своєму онукові – молодшому синові Вільяма і Кейт Міддлтон принцу Луї.

В тренді

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться сюжет:

Раніше ми розповідали, чому принц Чарльз відмовився зустрічатися з принцом Гаррі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як заготувати малинове варення
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Іван Дорн на червоній доріжці

Дивитись
Цитата дня

Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

Віктор Павлік співак
Більше зізнать Віктора Павліка
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Що ще "must visit" в липні
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити розминку протягом робочого дня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти