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Прима-балерина Христина Шишпор прокоментувала ймовірний конфлікт з Катериною Кухар

Сьогодні, 11:47

Прима-балерина вперше розповіла про можливу професійну сварку

Прима-балерина Національної опери України Христина Шишпор прокоментувала ймовірний конфлікт з колегою Катериною Кухар, яка нещодавно відзначила день народження.

За словами Христини, вони з Катериною не підтримують спілкування.

"Ми просто не спілкуємося і все. Вона займається шоу-бізнесом, у неї добре це виходить, будь ласка. Коли зі мною знімають інтерв'ю, називають мене прима балериною...", – каже Христина в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна ".

В одному з інтерв'ю Шишпор обмовилася, що Кухар ніколи не танцювала в Україні "Лебедине озеро", тому не може себе називати "головним лебедем". Але чи дійсно між жінками тільки професійний конфлікт?

"Ну, точно не особистий", – відповіла Христина.

Христина Шишпор та Катерина Кухар
Христина Шишпор та Катерина Кухар
Фото: instagram.com/shyshpor_official

Детальніше коментувати свої стосунки з колегою Христина Шишпор не захотіла. Зате поділилася подробицями професійними. Адже днями відома українська балерина представить в столиці унікальний балет "Лебедине озеро" у форматі 3D, який вона продюсує.

"Лебедине озеро" в Україні відбуватиметься вперше. Тому ми дуже чекаємо і хочемо вже побачити це все в реальності", – поділилася Шишпор.

Христина Шишпор прокоментувала ймовірний конфлікт з Катериною Кухар – дивіться відео:

Нагадаємо, Катерина Кухар одягла стильне міні-плаття і порушила свою давню традицію.

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