Представники Данилко прокоментували чутки про хворобу артиста

Нещодавно продюсер Юрій Нікітін повідомив, що у Данилка проблеми зі здоров'ям, з якими він бореться кілька років

" У нього там більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися. Там велика група фахівців над цим працює, лікарі не тільки з України, а й з інших країн європейських підключаються до цього процесу", – розповів Нікітін в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

В Instagram-акаунті Вєрки Сердючки з'явилося коротке повідомлення, в якому спростовується інформація, поширювана ЗМІ. Менеджери 47-річного Данилка стверджують, що той в порядку, а чутки перебільшені.

"Друзі, ви що, з глузду з'їхали? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше – норм", – написали представники Данилка.

Скріншот: instagram.com/v_serduchka

У коментарях прихильники Андрія Михайловича висловили свою думку з цього приводу. "Не читайте на сніданок московських газет і журналів", "Ага, народ вже понавигадував і приписав Андрію всі мислимі і немислимі хвороби", "Ні коли не чула про те, що Андрій невиліковно хворий, дурниці якісь", – пишуть підписники зірки.

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка порівняла свій образ з відомим співаком.

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