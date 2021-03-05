Повалій в новому альбомі назвала себе жертвою хейтерів через виступи в Росії: " Стала я бронею під ударами"
Співачка вирішила висловитися про те, про що довго мовчала
Таїсія Повалій, яка показала, як виглядає без макіяжу, вирішила відповісти всім, хто критикував її виступу в Росії. В YouTube співачка випустила альбом "Особливі слова. Сповідь" і кілька пісень присвятила своїм хейтерам.
У нових піснях вона висловилася про те, про що довго мовчала. Артистка назвала себе жертвою.
"Я не пошкодую, це вибір мій. Грішники раю судили мене, але я закрила на це очі. Падали камені, горіла земля, тільки я вірила. Водоспадами я топила крик птахом поранененим, стала я бронею під ударами ", – заспівала Повалій в пісні "Водопадами ".
В іншій же пісні "За спиной" співачка запропонувала покаятися всім, хто її критикує.
"Говоріть, тільки вже стільки років у цьому правди немає. Господи, дай же їм сил покаятися. А ті, хто говорять за спиною, там залишаться. А ті, хто кажуть, що я життя не свою живу, нехай говорять. Я все стерплю ", – заспівала вона.
Варто зазначити, що під піснями коментарі відключено.
В Instagram у себе на сторінці Таїсія Повалій написала, що вирішила підвести риску і починає все з чистого аркуша.
"Я знаю, що величезні випробування мені дані тому, що я могла їх витримати, щоб я стала ще сильніше ніж раніше", – написала співачка.
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