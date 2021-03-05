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Повалій в новому альбомі назвала себе жертвою хейтерів через виступи в Росії: " Стала я бронею під ударами"

Сьогодні, 13:06

Співачка вирішила висловитися про те, про що довго мовчала

Таїсія Повалій, яка показала, як виглядає без макіяжу, вирішила відповісти всім, хто критикував її виступу в Росії. В YouTube співачка випустила альбом "Особливі слова. Сповідь" і кілька пісень присвятила своїм хейтерам.

У нових піснях вона висловилася про те, про що довго мовчала. Артистка назвала себе жертвою.

"Я не пошкодую, це вибір мій. Грішники раю судили мене, але я закрила на це очі. Падали камені, горіла земля, тільки я вірила. Водоспадами я топила крик птахом поранененим, стала я бронею під ударами ", – заспівала Повалій в пісні "Водопадами ".

В іншій же пісні "За спиной" співачка запропонувала покаятися всім, хто її критикує.

"Говоріть, тільки вже стільки років у цьому правди немає. Господи, дай же їм сил покаятися. А ті, хто говорять за спиною, там залишаться. А ті, хто кажуть, що я життя не свою живу, нехай говорять. Я все стерплю ", – заспівала вона.

Варто зазначити, що під піснями коментарі відключено.

В Instagram у себе на сторінці Таїсія Повалій написала, що вирішила підвести риску і починає все з чистого аркуша.

"Я знаю, що величезні випробування мені дані тому, що я могла їх витримати, щоб я стала ще сильніше ніж раніше", – написала співачка.

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак випустила кліп, в якому розповіла свою історію.

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