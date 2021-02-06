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Потап показав себе в молодості, а фанати порівняли його із голлівудським актором

Сьогодні, 16:05

Зоряні колеги продюсера встигли над ним пожартувати

Продюсер Потап, який нещодавно похвалився подарунком від Насті Каменських, показав, як виглядав в молодості. В його Instagram-акаунті з'явився знімок, зроблений, коли Потапу було 18 років.

Кадр викликав справжній ажіотаж на сторінці продюсера. Шанувальники в захваті від зачіски Олексія, а його зіркові колеги не упустили можливості пожартувати над ним.

Потап
Фото: instagram.com/realpotap

"Коли мені було 18", – коротко написав у пості Потап.

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У коментарях його порівняли із відомим актором Хітом Леджером, який грав Джокера у фільмі "Темний лицар", а також знімався в картині "Горбата гора".

Актор Хіт Леджер
Фото: IMDb

У той же час ведучий Андрій Бідняков поцікавився у репера: "А що з пальцями? Судома?". Інші ж засипали його компліментами: "Крутий", "Ось це шевелюра! Клас", "Вам дуже добре з волоссям", – пишуть користувачі соцмережі.

Скріншот: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, що раніше хореограф Влад Яма показав фото з волоссям, яке шанувальники не оцінили .

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