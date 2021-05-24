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Після тріумфу GO-A на Євробаченні Руслан Квінта передумав йти з Нацвідбору

Сьогодні, 20:00

За його словами, українська група не форматна і так само, як і італійці Måneskin, вміють нести свою музику в маси

Руслан Квінта про групу Go_A
Руслан Квінта про групу Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band, facebook.com/ruslan.kvinta

Італія – переможець Євробачення 2021, а українська група GO-A, яка отримала найвищі цифри від глядачів – 318 балів, а ще 206 їм віддали журі конкурсу. Україна стала п'ятою, при тому, що глядачі віддали нашій групі друге місце. Про результати Євробачення поговорила ведуча програми "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка з музичним продюсером Національного відбору пісенного конкурсу Євробачення.

Ведуча Юлія Галушка
Ведуча Юлія Галушка
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Раніше Руслан Квінта заявляв, що хоче піти з Нацвідбору, але після виступу нашої групи в цьому році його думка змінилася.

"На той момент, коли я про це говорив, у мене було досить складний психологічний стан через роботу, виснаження, коли взагалі нічого не хотілося. Після цього результату (виступ групи GO-A – ред.) я якось отримав такі сили, які мені можуть допомогти знову взяти Нацвідбір під своє керівництво. Подивимося", – розповів Руслан Квінта.

За його словами, група GO-A – унікальна, адже коли їх запрошували на Нацвідбір, вони говорили, що не є форматними. Але для мене було важливо, щоб ті, хто братиме участь в Євробаченні, несли свою творчість в маси. Власне, як і італійська група, яка зайняла в цьому році перше місце. У них була не конкурсна пісня – це було їх творчість, те якими вони є.

Хто був фаворитом продюсера, крім групи GO-A, на Євробачення в цьому році – дивіться докладніше в сюжеті:

Раніше в Мережі розкритикували українське журі на "Євробаченні" через оцінки Литві.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Джерело: Сьогодні
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