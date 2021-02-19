Після скандалу з поцілунками в губи Девід Бекхем зворушив Мережу обіймами з донькою (фото)
Нове фото викликало захват у шанувальників футболіста
Знаменитий футболіст і модель Девід Бекхем, якого засудили за поцілунки своєї доньки Гарпер в губи, опублікував зворушливе фото з нею.
Шанувальники Бекхема, схоже, забули скандал і в коментарях під знімком писали лише компліменти.
"Немає нічого кращого, ніж час обіймів",- підписав Бекхем фото з донькою в Instagram.
"Яке миле фото", "Як зворушливо", "Батькова донька", "Ви найкращі", – пишуть у коментарях під фото фанати Бекхема.
Зазначимо, що до цього Девід кілька разів публікував фото, на яких цілує свою дев'ятирічну доньку Гарпер в губи. Це не раз викликало неоднозначну реакцію у публіки – хтось не бачив в цьому чогось жахливого, інші ж твердили, що це протиприродно.
Нагадаємо, середній син Девіда і Вікторії Бекхем дебютував в ролі моделі.
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