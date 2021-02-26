Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Соліст гурту "Звери" розповів про свою алкогольну залежність: Занадто багато було небезпечних ситуацій

Сьогодні, 15:21

Рома Білик зізнався, що дружина допомогла йому позбутися від алкогольної залежності

Лідер музичного гурту "Звери" Роман Білик, більш відомий під псевдонімом Рома Звір, зізнався, що дружина врятувала його від алкогольної залежності.

В інтерв'ю для YouTube каналу " Свієта навколо світу " музикант розповів, що до зустрічі з дружиною, моделлю Мариною Королевою у нього не складалося особисте життя.

Розчарований в дівчатах соліст гурту "Звери" почав зловживати спиртним. За його словами, саме після зустрічі з Мариною він побачив сенс життя.

Соліст групи "Звери" з дружиною
Соліст групи "Звери" з дружиною
Фото: instagram.com/romanbilyk

"Я живий, по-перше. Я не впевнений, що зараз сидів би тут і розмовляв. Занадто багато всього було, небезпечних ситуацій, які могли б привести до негативних речей. Але наркотиками я особливо не балувався, іноді тільки природними, синтетичні і таблетки не пробував. Якби у мене не було Марини, я не знаю, що було б. А так я знав і розумів, що у мене є кохана людина, і я повинен себе в рамках тримати ", – зізнався співак.

Раніше ми розповідали, хто із зірок заробляє на алкоголі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Соліст гурту "Руки вверх!" розповів про своє серйозне захворювання Солістка Artik & Asti чесно розповіла про свої пластичні операції Шок, сльози і розпач: українські зірки розповіли, як їх пограбували на гастролях
зірки звірі алкогольна залежність Рома Зверь
Джерело: instagram.com/romanbilyk
Реклама

Новини партнерів

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах

Популярні статті

Сьогодні, 15:39Смачно

Що приготувати на 8 Березня: прості рецепти для святкової вечері

Сьогодні, 15:06Здорово

Чи можна за три дні схуднути на 5 кг: дієтолог назвала, чим небезпечні екстремальні дієти

Вчора, 14:39Смачно

Гарячі страви на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 12:13Смачно

Лайфхак: як правильно варити креветки

Вчора, 06:10Фаново

Іверська ікона Божої Матері: історія, значення

Вчора, 05:36Психо

Гороскоп на сьогодні 25 лютого: Левам не можна нервуватись, а Дівам – робити те, що їм не властиво

24 лютогоTravel

5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

24 лютогоСмачно

Рецепт капкейків з полуничною начинкою на 8 Березня

24 лютогоЗірково

Григорію Чапкісу – 91: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

24 лютогоСмачно

Меню на 8 Березня: 5 святкових рецептів

24 лютогоЗірково

ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"

24 лютогоПсихо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

24 лютогоЗірково

Колишній чоловік Аліни Гросу вперше назвав причину їхнього розлучення

24 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 лютого: Близнюкам не можна ризикувати, а Ракам потрібно менше мріяти

23 лютогоПсихо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

23 лютогоЗірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

Новини партнерів

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Российского актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым
Российского актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти