Соліст гурту "Звери" розповів про свою алкогольну залежність: Занадто багато було небезпечних ситуацій

Рома Білик зізнався, що дружина допомогла йому позбутися від алкогольної залежності

Лідер музичного гурту "Звери" Роман Білик, більш відомий під псевдонімом Рома Звір, зізнався, що дружина врятувала його від алкогольної залежності.

В інтерв'ю для YouTube каналу " Свієта навколо світу " музикант розповів, що до зустрічі з дружиною, моделлю Мариною Королевою у нього не складалося особисте життя.

Розчарований в дівчатах соліст гурту "Звери" почав зловживати спиртним. За його словами, саме після зустрічі з Мариною він побачив сенс життя.

Соліст групи "Звери" з дружиною Фото: instagram.com/romanbilyk

"Я живий, по-перше. Я не впевнений, що зараз сидів би тут і розмовляв. Занадто багато всього було, небезпечних ситуацій, які могли б привести до негативних речей. Але наркотиками я особливо не балувався, іноді тільки природними, синтетичні і таблетки не пробував. Якби у мене не було Марини, я не знаю, що було б. А так я знав і розумів, що у мене є кохана людина, і я повинен себе в рамках тримати ", – зізнався співак.

Раніше ми розповідали, хто із зірок заробляє на алкоголі.

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