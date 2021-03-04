Популярний російський дует оголосив про розпад

Дует проіснував п'ять років

Ми не знаємо, що сьогодні за день такий, але не тільки НЕАНГЕЛИ оголосили про свій розпад . Популярний російський дует HammAli & Navai повідомив, що припиняє своє існування.

В інтерв'ю Popcake Олександр Алієв і Наваі Бакіров розповіли, що в рамках дуету досягли чого хотіли і тепер будуть займатися сольними проєктами.

Шанувальниці дуету напевно засмутилися, тим паче напередодні свята. Так що якщо серед ваших знайомих є шанувальниці дуету варто подумати, як їм підняти настрій після такої новини - у нас є п'ять небанальних ідей подарунків на 8 Березня.

"Так, це правда. Ми розпадаємося. Ми досягли всього, чого хотіли. Тепер у кожного своя дорога. Ми – не вороги, а залишаємося друзями і будемо підтримувати один одного", – заявили участники дуету HammAli & Navai.

HammAli & Navai Фото: Instagram

Артисти зазначили, що планують випустити останній альбом, і пообіцяли провести заключний спільний тур.

Дует HammAli & Navai проіснував п'ять років. Вони стали авторами таких хітів, як "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война", "Прятки". Пісні дуету часто потрапляли в чарти українського YouTube. Також варто зазначити, що в репертуарі російських виконавців є пісня українською мовою "Я закохався".

Раніше ми розповідали, що гурт DILEMMA заявив про свій розпад .

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