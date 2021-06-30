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Популярному російському актору заборонили в'їзд в Україну – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
30 червня, 15:55
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Популярний російський актор Оскар Кучера незаконно відвідував територію окупованого Криму. Тепер артисту заборонено в'їзд в Україну на три роки
Оскару Кучеру заборонили в'їзд в Україну
Оскару Кучеру заборонили в'їзд в Україну / Фото: Instagram

Ще один російський актор поповнив список артистів, яким заборонений в'їзд в Україну . Про це повідомляє прес-службі Державної прикордонної служби України, не називаючи імені актора. Причина – він активно гастролював в окупованому Криму. Як пишуть ЗМІ, мова йде про популярного російського актора Оскара Кучеру.

Зазначається, що Кучера приїхав в Україну, маючи дозвіл на проживання в нашій країні. Він встиг виступити в кількох містах України.

Оскар Кучера не зможе приїжджати в Україну три роки
Оскар Кучера не зможе приїжджати в Україну три роки / Фото: Instagram

Коли актор сьогодні залишав країну рейсом "Київ – Варшава", вже після оформлення на виліт, прикордонники на три роки заборонили йому в'їзд.

Повідомляється, що також Держприкордонслужба планує звернутися в міграційну службу з проханням анулювати акторові вид на проживання.

Оскар Кучера знімався в таких популярних серіалах як "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Солдати".

Актор поки не прокоментував чутки про заборону на в'їзд в Україну. У себе в InstaStories російський актор поділився фото з літака, але локацію не став вказувати.

Нагадаємо, минулого тижня Філіп Кіркоров потрапив до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Через три дні ім'я російського співака, що підтримує окупацію Криму, зникло зі списку. Філіп Кіркоров заявив, що таким чином його українські фанати нібито "протягнули соломинку дружби Росії".

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Раніше ми розповідали, лідера російської групи "Земляни" визнали загрозою української нацбезпеки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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