Популярному російському актору заборонили в'їзд в Україну – ЗМІ

Популярний російський актор Оскар Кучера незаконно відвідував територію окупованого Криму. Тепер артисту заборонено в'їзд в Україну на три роки

Оскару Кучеру заборонили в'їзд в Україну / Фото: Instagram

Ще один російський актор поповнив список артистів, яким заборонений в'їзд в Україну . Про це повідомляє прес-службі Державної прикордонної служби України, не називаючи імені актора. Причина – він активно гастролював в окупованому Криму. Як пишуть ЗМІ, мова йде про популярного російського актора Оскара Кучеру.

Зазначається, що Кучера приїхав в Україну, маючи дозвіл на проживання в нашій країні. Він встиг виступити в кількох містах України.

Оскар Кучера не зможе приїжджати в Україну три роки / Фото: Instagram

Коли актор сьогодні залишав країну рейсом "Київ – Варшава", вже після оформлення на виліт, прикордонники на три роки заборонили йому в'їзд.

Повідомляється, що також Держприкордонслужба планує звернутися в міграційну службу з проханням анулювати акторові вид на проживання.

Оскар Кучера знімався в таких популярних серіалах як "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Солдати".

Актор поки не прокоментував чутки про заборону на в'їзд в Україну. У себе в InstaStories російський актор поділився фото з літака, але локацію не став вказувати.

Нагадаємо, минулого тижня Філіп Кіркоров потрапив до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України. Через три дні ім'я російського співака, що підтримує окупацію Криму, зникло зі списку. Філіп Кіркоров заявив, що таким чином його українські фанати нібито "протягнули соломинку дружби Росії".

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