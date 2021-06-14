"Дубасили навіть праскою": українська телеведуча зізналася, що усе дитинство терпіла насильство в сім'ї

Кохана колишнього віце-прем'єра Павла Розенка, українська телеведуча вперше відверто розповіла про своє дитинство. Виявилося, що ведуча була нелюбою дитиною в сім'ї

Олена-Крістіна Лебідь розповіла про своє дитинство Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, яка раніше розповіла, як закохалася в Розенко, зізналася, що з точки зору освіченої людини її виховали ідеально. Дівчині з юних років прищепили любов до читання, освіти та саморозвитку. Однак при цьому ведуча не відчувала себе улюбленою дитиною. Більш того, до неї застосовували фізичну силу, що вплинуло на неї в дорослому житті.

В інтерв'ю постшоу "Предметка", яке вийшло на YouTube "Нового каналу", 30-річна Олена-Крістіна Лебідь розповіла про своє дитинство. Вона була єдиною дитиною та, попри відсутність братів і сестер, була нелюбою дитиною. За словами ведучої, вона могла прийти до школи з "безформним тілом та обличчям".

"Мене просто так дубасили... Уссім підряд, навіть праскою було", – сказала Олена-Крістіна.

Тоді ведуча всім говорила, що нібито вдарилася об дверцята шафи.

"Я все дитинство була нелюбою дитиною, і я ось це пронесла через все життя... Відсутність кохання і теплоти", – сказала Крістіна.

На думку телеведучої, це робить людину сильною в дорослому віці. Однак після всіх інцидентів Олена-Крістіна ніколи не говорила на цю тему з мамою, яка не любить обговорювати цю тему. Та й сама ведуча вважає, що зараз вже нічого не змінити, тому знову підіймати минуле немає сенсу.

Олена-Крістіна Лебідь зі своєю мамою Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

При всіх психологічних проблемах, з якими зіткнулася Олена-Крістіна Лебідь, вона зазначила, що їй прищепили важливі життєві цінності. Багато в чому завдяки батькові ведучої – прокурору. Також дівчина займалася різними хобі: від карате до фігурного катання.

Телеведуча припустила, що саме складності в дитинстві роблять людину сильною.

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