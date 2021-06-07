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Популярна українська телеведуча оголосила про розлучення з російським бізнесменом

Сьогодні, 11:55

Тетяна Литвинова в Instagram повідомила про розлучення з чоловіком. Телеведуча не стала називати причину розставання

Тетяна Литвинова оголосила про розлучення з чоловіком
Тетяна Литвинова оголосила про розлучення з чоловіком
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Череда розлучень в українському шоу-бізнесі триває. Телеведуча і кулінарний блогер Тетяна Литвинова оголосила в Instagram про розлучення зі своїм чоловіком – російським бізнесменом Ярославом Трухановим.

Тетяна і Ярослава були разом дев'ять років, в шлюбі пара прожила п'ять років. Пост про розставання телеведуща супроводила останньою спільною фотографією.

"З жалем повинні повідомити, що наші спільні зусилля зі збереження нашого шлюбу не мали успіху. З болем в серці ми прийняли важке рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом, і залишаємося добрими друзями. Заздалегідь дякую за ваше розуміння і такт", – написала Тетяна.

Тетяна Литвинова з ексчоловіком Ярославом Трухановим
Тетяна Литвинова з ексчоловіком Ярославом Трухановим
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Підписники підтримали Тетяну.

  • "Танюшко, все проходить і це пройде, все буде добре"
  • "Ви нікому нічого не зобов'язані пояснювати, все буде добре"
  • "Потрібно завжди прийняти правильне рішення. Краще розлучитися вчасно, ніж потім почати одне одного ненавидіти. Ви будете щасливі"
  • "Несподівано. Любові вам Тетяно, така світла людина гідна найкращого! Люблю вас з екрана телевізора вже багато років"

Для Литвинової це вже був другий шлюб. Вперше вона вийшла заміж після закінчення університету. У Тетяни є син Володимир від першого шлюбу. У 2008 році пара розлучилася.

Нагадаємо, що нещодавно про розлучення з дружиною повідомив співак DZIDZIO. Пара була разом 20 років.

Зовсім несподівано про розлучення з п'ятим чоловіком (і, до речі, першим офіційним) заявила співачка Ірина Білик. За словами артистки, основною причиною стали карантин і той факт, що Аслан вже рік не бачив їх з Іриною спільного сина Табриза. Зараз Ахмадов проживає в іншій країні.

Як зірки переживають розрив стосунків – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, хто недавно із зірок повідомив про розлучення.

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