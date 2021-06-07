Популярна українська телеведуча оголосила про розлучення з російським бізнесменом
Тетяна Литвинова в Instagram повідомила про розлучення з чоловіком. Телеведуча не стала називати причину розставання
Череда розлучень в українському шоу-бізнесі триває. Телеведуча і кулінарний блогер Тетяна Литвинова оголосила в Instagram про розлучення зі своїм чоловіком – російським бізнесменом Ярославом Трухановим.
Тетяна і Ярослава були разом дев'ять років, в шлюбі пара прожила п'ять років. Пост про розставання телеведуща супроводила останньою спільною фотографією.
"З жалем повинні повідомити, що наші спільні зусилля зі збереження нашого шлюбу не мали успіху. З болем в серці ми прийняли важке рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом, і залишаємося добрими друзями. Заздалегідь дякую за ваше розуміння і такт", – написала Тетяна.
Підписники підтримали Тетяну.
- "Танюшко, все проходить і це пройде, все буде добре"
- "Ви нікому нічого не зобов'язані пояснювати, все буде добре"
- "Потрібно завжди прийняти правильне рішення. Краще розлучитися вчасно, ніж потім почати одне одного ненавидіти. Ви будете щасливі"
- "Несподівано. Любові вам Тетяно, така світла людина гідна найкращого! Люблю вас з екрана телевізора вже багато років"
Для Литвинової це вже був другий шлюб. Вперше вона вийшла заміж після закінчення університету. У Тетяни є син Володимир від першого шлюбу. У 2008 році пара розлучилася.
Нагадаємо, що нещодавно про розлучення з дружиною повідомив співак DZIDZIO. Пара була разом 20 років.
Зовсім несподівано про розлучення з п'ятим чоловіком (і, до речі, першим офіційним) заявила співачка Ірина Білик. За словами артистки, основною причиною стали карантин і той факт, що Аслан вже рік не бачив їх з Іриною спільного сина Табриза. Зараз Ахмадов проживає в іншій країні.
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