Популярна українська телеведуча оголосила про розлучення з російським бізнесменом

Тетяна Литвинова в Instagram повідомила про розлучення з чоловіком. Телеведуча не стала називати причину розставання

Тетяна Литвинова оголосила про розлучення з чоловіком Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Череда розлучень в українському шоу-бізнесі триває. Телеведуча і кулінарний блогер Тетяна Литвинова оголосила в Instagram про розлучення зі своїм чоловіком – російським бізнесменом Ярославом Трухановим.

Тетяна і Ярослава були разом дев'ять років, в шлюбі пара прожила п'ять років. Пост про розставання телеведуща супроводила останньою спільною фотографією.

"З жалем повинні повідомити, що наші спільні зусилля зі збереження нашого шлюбу не мали успіху. З болем в серці ми прийняли важке рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом, і залишаємося добрими друзями. Заздалегідь дякую за ваше розуміння і такт", – написала Тетяна.

Тетяна Литвинова з ексчоловіком Ярославом Трухановим Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Підписники підтримали Тетяну.

"Танюшко, все проходить і це пройде, все буде добре"

"Ви нікому нічого не зобов'язані пояснювати, все буде добре"

"Потрібно завжди прийняти правильне рішення. Краще розлучитися вчасно, ніж потім почати одне одного ненавидіти. Ви будете щасливі"

"Несподівано. Любові вам Тетяно, така світла людина гідна найкращого! Люблю вас з екрана телевізора вже багато років"

Для Литвинової це вже був другий шлюб. Вперше вона вийшла заміж після закінчення університету. У Тетяни є син Володимир від першого шлюбу. У 2008 році пара розлучилася.

Нагадаємо, що нещодавно про розлучення з дружиною повідомив співак DZIDZIO. Пара була разом 20 років.

Зовсім несподівано про розлучення з п'ятим чоловіком (і, до речі, першим офіційним) заявила співачка Ірина Білик. За словами артистки, основною причиною стали карантин і той факт, що Аслан вже рік не бачив їх з Іриною спільного сина Табриза. Зараз Ахмадов проживає в іншій країні.

Як зірки переживають розрив стосунків – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, хто недавно із зірок повідомив про розлучення.

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