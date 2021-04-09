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Потрапити в "Джуманджі" можна буде у Таїланді

Сьогодні, 10:47

За мотивами наших улюблених мультиків і фільмів відкриють величезний парк для гостей різного віку

Sony і Amazon Falls запускають в Таїланді парк атракціонів під назвою Columbia Pictures Aquaverse.

За словами виконавчого віцепрезидента Sony Pictures Entertainment Джеффрі Годсіка, у компанії розраховують на прискорену вакцинацію тайського населення. Якщо вона пройде успішно, то парк може повноцінно запрацювати вже найближчої осені.

Джуманджі: Поклик джунглів
Джуманджі: Поклик джунглів
Фото: themoviedb.org

Водні гірки, картинг, басейни, спуски по штучних річках – лише мала частина тематичних атракціонів, створених за мотивами знаменитих проэктів студій. Серед них як фільми, так і анімаційні стрічки: "Люди в чорному", "Мисливці за привидами", "Погані хлопці", "Джуманджі", "Монстри на канікулах", "Лови хвилю", "Хмарно, можливі опади у вигляді фрикадельок" і музична анімація "Vivo", що тільки готується до виходу.

Всі перераховані вище фільми доступні до перегляду на OLL.TV.

"Джуманджі: Поклик джунглів" та інші фільми
дивiться на olltv
Дивитися

Формально студії просто переобладнують старий стандартний парк під свої проэкти. Це вже не перший досвід Sony в розважальному напрямку: раніше подібні атракціони з'являлися в парках інших студій, наприклад, Universal. Відкриття парку заплановано на жовтень.

Раніше стало відомо, що Сильвестр Сталлоне зробить ще 20 серій про Роккі.

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