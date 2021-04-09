Потрапити в "Джуманджі" можна буде у Таїланді

За мотивами наших улюблених мультиків і фільмів відкриють величезний парк для гостей різного віку

Sony і Amazon Falls запускають в Таїланді парк атракціонів під назвою Columbia Pictures Aquaverse.

За словами виконавчого віцепрезидента Sony Pictures Entertainment Джеффрі Годсіка, у компанії розраховують на прискорену вакцинацію тайського населення. Якщо вона пройде успішно, то парк може повноцінно запрацювати вже найближчої осені.

Джуманджі: Поклик джунглів Фото: themoviedb.org

Водні гірки, картинг, басейни, спуски по штучних річках – лише мала частина тематичних атракціонів, створених за мотивами знаменитих проэктів студій. Серед них як фільми, так і анімаційні стрічки: "Люди в чорному", "Мисливці за привидами", "Погані хлопці", "Джуманджі", "Монстри на канікулах", "Лови хвилю", "Хмарно, можливі опади у вигляді фрикадельок" і музична анімація "Vivo", що тільки готується до виходу.

Всі перераховані вище фільми доступні до перегляду на OLL.TV.

Формально студії просто переобладнують старий стандартний парк під свої проэкти. Це вже не перший досвід Sony в розважальному напрямку: раніше подібні атракціони з'являлися в парках інших студій, наприклад, Universal. Відкриття парку заплановано на жовтень.

Раніше стало відомо, що Сильвестр Сталлоне зробить ще 20 серій про Роккі.

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