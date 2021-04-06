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Помічник Хлої Кардаш'ян випадково злив в Мережу її фото без ретуші в бікіні. Це потрібно побачити!

Сьогодні, 11:51

На фото Хлої позує в купальнику біля басейну

PR-менеджери молодшої сестри Кім Кардаш'ян, 36-річної Хлої Кардаш'ян, яка зібралася заміж за баскетболіста, здається, позбавили себе не тільки премії, а й роботи! Вони випадково опублікували фото Хлої без фільтрів і ретуші, а тепер, як пише Daily Mail, намагаються видалити цей знімок звідусіль.

Але, ми ж знаємо – якщо щось потрапило в інтернет, то воно там назавжди. А ось і фото (на колажі – праворуч). На знімку Хлої позує в леопардовому купальнику, її шкіра не виглядає такою "відфотошопленою", а форми явно не такі гладенькі, як після ретуші. Загалом, Хлої виглядає, як нормальна жива людина, а не пластмасова лялька.

Хлої Кардашьян
Хлої Кардашьян
Фото: instagram.com/khloekardashian

Фото, до речі, було зроблено на задньому дворі вілли Кріс Дженнер – матері сестер Кардаш'ян і Дженнер

Як каже директорка з маркетингу косметичних компаній сімейства Кардаш'ян-Дженнер, фото було зроблено під час сімейної зустрічі і опубліковано в соцмережі випадково, без дозволу Хлої.

Нагадаємо, гола Хлої Кардашян продемонструвала свої пишні форми.

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