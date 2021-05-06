Помолоділа Долина показала чесне фото без обробки, але знову нарвалася на критику

Співачка Лариса Доліна публікує одне фото за іншим, намагаючись переконати шанувальників, що вона не обробляє знімки

Лариса Доліна Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Співачку Ларису Доліну часто звинувачують у використанні фотошопу. Сама артистка воліє тільки публікувати нові фото, намагаючись довести, що ретуші на них немає. Черговий знімок в Instagram співачки знову піддався критиці.

Лариса Доліна поділилася новим фото, зазначивши що воно без обробки, і це результат гарного освітлення і її власного ставлення до життя.

"Фото зроблено 3 хв назад. Хороше світло, повторюю, але найголовніше, зсередини все йде! Любов до життя, до рідних, друзів і абсолютно нормальне бажання мати гарний вигляд! Можу собі уявити, що зараз почнеться", – підписала новий знімок артистка.

Лариса Доліна Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Але поки в Мережі одні захоплювалися зовнішнім виглядом артистки, інші помітили, що фільтр все-таки на фото є.

"Дуже вдалий фільтр! Молодець підібрала"

"Так все чудово. Кохана, красива, талановита, молода Лариса, просто з фільтрами перебір"

"Все селебрітіз користуються фотошоп, що дурочку зображати"

Раніше Лариса Долина розсекретила свої параметри після схуднення.

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