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Помолоділа Долина показала чесне фото без обробки, але знову нарвалася на критику

Сьогодні, 11:59

Співачка Лариса Доліна публікує одне фото за іншим, намагаючись переконати шанувальників, що вона не обробляє знімки

Лариса Доліна
Лариса Доліна
Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Співачку Ларису Доліну часто звинувачують у використанні фотошопу. Сама артистка воліє тільки публікувати нові фото, намагаючись довести, що ретуші на них немає. Черговий знімок в Instagram співачки знову піддався критиці.

Лариса Доліна поділилася новим фото, зазначивши що воно без обробки, і це результат гарного освітлення і її власного ставлення до життя.

"Фото зроблено 3 хв назад. Хороше світло, повторюю, але найголовніше, зсередини все йде! Любов до життя, до рідних, друзів і абсолютно нормальне бажання мати гарний вигляд! Можу собі уявити, що зараз почнеться", – підписала новий знімок артистка.

Лариса Доліна
Лариса Доліна
Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Але поки в Мережі одні захоплювалися зовнішнім виглядом артистки, інші помітили, що фільтр все-таки на фото є.

  • "Дуже вдалий фільтр! Молодець підібрала"
  • "Так все чудово. Кохана, красива, талановита, молода Лариса, просто з фільтрами перебір"
  • "Все селебрітіз користуються фотошоп, що дурочку зображати"

Раніше Лариса Долина розсекретила свої параметри після схуднення.

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