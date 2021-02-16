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Полянський прокоментував роман із Гросу: "Всім вже давно зрозуміло, які у нас стосунки"

Сьогодні, 18:24

Роман також відреагував на чутки про те, що він досі одружений

Російський актор Роман Полянський, який записав пісню разом зі співачкою Аліною Гросу, прокоментував чутки про їхній роман.

Після виходу нової композиції і кліпу у шанувальників не залишилося майже ніяких сумнівів, що Аліна і Роман – пара, хоч і поки артисти не роблять гучних заяв. У ЗМІ та соціальних мережах багато хто досі пише, що Роман одружений, а зі співачкою вони просто давно дружать.

Сьогодні.Lifestyle зв'язалися з Романом Полянським, щоб дізнатися правду про його стосунки з Аліною Гросу.

"Мені здається, всім вже давно зрозуміло, які у нас стосунки. Що стосується тих, хто пише, що я одружений, відразу скажу, що я ніколи не прагнув посвячувати будь-кого у подробиці свого особистого життя, але, щоб уникнути подальших подібних розмов, повідомлень і коментарів, проясню – я розлучився досить давно", – ексклюзивно розповів нам Роман.

Аліна Гросу та Роман Полянський
Аліна Гросу та Роман Полянський
Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна допомогла Роману виконати його заповітну мрію – спробувати себе в ролі співака.

"Це мій дебют як співака. Не актора, а вже артиста. Вперше я записував пісню на студії, і все завдяки Аліні, за що їй окреме спасибі, вона втілила в життя одну з моїх мрій. Я давно мріяв почати співати, і вона дозволила і допомогла мені зробити це", – ділиться Полянський.

За словами актора, йому сподобався новий досвід, тому не виключено, що вони з Аліною продовжать співпрацю.

"Якщо у Аліни буде ще якась пісня для дуету, і якщо я не дуже схибив і розчарував її як співак, то можливо, будуть ще спільні пісні", – коментує Роман.

Зазначимо, що Роману Полянському і Аліні Гросу довгий час приписують романтичні стосунки, проте співачка щоразу називала актора "просто другом". Минулого року артистка зі скандалом розлучилася зі своїм чоловіком Олександром через рік після весілля. Тепер особливу увагу фанати Аліни стали приділяти її стосункам із Романом.

Раніше ми розповідали, що відомо про Романа Полянського.

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