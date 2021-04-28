Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна

Максим Галкін поділився у себе в соцмережах зворушливим роликом з архіву зіркового сімейства. На опублікованому відео доньці Лізі всього 2.5 рочки

Максим Галкін часто ділиться сімейними кадрами у себе в Instagram. Цього разу гуморист вирішив шанувальникам показати раніше неопубліковане відео дочки Лізи.

Галкін поділився архівної записом, на якому їх з Пугачовою дочці 2.5 рочки.

"З неопублікованого: Лізі 2,5 року", – підписав Галкін відео.

На опублікованому відео Ліза Галкіна катає іграшкові машинки і раптом втрачає одну з них, а зіркові батьки допомагають її знайти.

Шанувальників нове відео дочки Пугачової зворушило.

"Золотий час"

"Солодка"

"Яка ж Ліза чарівна. Лапочка така"

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилося відео, на якому дочка Алли Пугачової співає "Миллион алых роз" французькою мовою.

Раніше в Мережі з'явилося фото, на якому Аллі Пугачовій 17 років.

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