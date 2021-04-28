Відео дочки Пугачової розчулило шанувальників: Яка ж вона чарівна
Максим Галкін поділився у себе в соцмережах зворушливим роликом з архіву зіркового сімейства. На опублікованому відео доньці Лізі всього 2.5 рочки
Максим Галкін часто ділиться сімейними кадрами у себе в Instagram. Цього разу гуморист вирішив шанувальникам показати раніше неопубліковане відео дочки Лізи.
Галкін поділився архівної записом, на якому їх з Пугачовою дочці 2.5 рочки.
"З неопублікованого: Лізі 2,5 року", – підписав Галкін відео.
На опублікованому відео Ліза Галкіна катає іграшкові машинки і раптом втрачає одну з них, а зіркові батьки допомагають її знайти.
Шанувальників нове відео дочки Пугачової зворушило.
- "Золотий час"
- "Солодка"
- "Яка ж Ліза чарівна. Лапочка така"
Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилося відео, на якому дочка Алли Пугачової співає "Миллион алых роз" французькою мовою.
Раніше в Мережі з'явилося фото, на якому Аллі Пугачовій 17 років.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше