Шанувальники запідозрили, що Ксенія Мішина робила пластику
У Мережі з'явилося фото акторки в юності
Акторку і головну героїню шоу "Холостячка" Ксенію Мішину запідозрили в пластиці. Приводом для чуток стало фото опубліковане на фан-сторінці в Instagram.
Шанувальники знайшли старі знімки переможця "Холостячки" Олександра Еллерт і Ксенії Мішиной. Багато хто не впізнав акторку.
Шанувальники зазначили, що артистка зараз дуже змінилася. "Це не Ксюша", "Вона дуже змінилася", "Ксюша інша людина"- написали в Мережі. Деякі припустили, що Ксенія все-таки зверталася до пластичних хірургів, хоч сама це заперечує.
Пропонуємо подивитися, як Ксенія Мішина виглядала до популярності.
Раніше ми розповідали, як Ксенія Мішина та Олександр Еллерт приховували свій роман.
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