Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шанувальники запідозрили, що Ксенія Мішина робила пластику

Сьогодні, 13:55

У Мережі з'явилося фото акторки в юності

Акторку і головну героїню шоу "Холостячка" Ксенію Мішину запідозрили в пластиці. Приводом для чуток стало фото опубліковане на фан-сторінці в Instagram.

Шанувальники знайшли старі знімки переможця "Холостячки" Олександра Еллерт і Ксенії Мішиной. Багато хто не впізнав акторку.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт в юності
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт в юності
Фото: instagram.com/kholostyachka.ua

Шанувальники зазначили, що артистка зараз дуже змінилася. "Це не Ксюша", "Вона дуже змінилася", "Ксюша інша людина"- написали в Мережі. Деякі припустили, що Ксенія все-таки зверталася до пластичних хірургів, хоч сама це заперечує.

Пропонуємо подивитися, як Ксенія Мішина виглядала до популярності.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина
Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/kholostyachka.ua

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина
Фото: Скриншот из видео

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина
Фото: facebook.com/kseniia.mishyna

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина
Фото: facebook.com/kseniia.mishyna

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина
Фото: facebook.com/kseniia.mishyna

Раніше ми розповідали, як Ксенія Мішина та Олександр Еллерт приховували свій роман.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ксенія Мішина Холостячка
Джерела: instagram.com/kholostyachka.ua , facebook.com/kseniia.mishyna
Реклама

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти