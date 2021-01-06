Шанувальники запідозрили, що Ксенія Мішина робила пластику

У Мережі з'явилося фото акторки в юності

Акторку і головну героїню шоу "Холостячка" Ксенію Мішину запідозрили в пластиці. Приводом для чуток стало фото опубліковане на фан-сторінці в Instagram.

Шанувальники знайшли старі знімки переможця "Холостячки" Олександра Еллерт і Ксенії Мішиной. Багато хто не впізнав акторку.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт в юності Фото: instagram.com/kholostyachka.ua

Шанувальники зазначили, що артистка зараз дуже змінилася. "Це не Ксюша", "Вона дуже змінилася", "Ксюша інша людина"- написали в Мережі. Деякі припустили, що Ксенія все-таки зверталася до пластичних хірургів, хоч сама це заперечує.

Пропонуємо подивитися, як Ксенія Мішина виглядала до популярності.

Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/kholostyachka.ua

Ксенія Мішина Фото: Скриншот из видео

Ксенія Мішина Фото: facebook.com/kseniia.mishyna

Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина Фото: facebook.com/kseniia.mishyna

Ксенія Мішина Фото: facebook.com/kseniia.mishyna

Раніше ми розповідали, як Ксенія Мішина та Олександр Еллерт приховували свій роман.

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