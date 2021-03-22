Шанувальники не впізнали Ірину Білик на новому фото: Це точно вона?

У Мережі не відразу впізнали співачку без макіяжу

Ектор Хіменес-Браво, який недавно розповів про спробу суїциду , опублікував Instagram спільне фото зі співачкою Іриною Білик. На новому знімку багато підписників відомого кулінара не впізнали співачку.

Ірина та Ектор зараз знаходяться в Єгипті. Вони прилетіли на урочисте відкриття нового люксового готелю відомої мережі. Не дивлячись на роботу, вони встигають і відпочити. На новому фото, опублікованому Ектором, Білик з'явилася в жовтій сукні і парео, накинутому на плечі, в різнобарвній хустці, під яккою сховала волосся і в масивних сонячних окулярах.

Ірина Білик і Ектор Хіменес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Підписники не відразу впізнали співачку.

"Це Ірина Білик?", "Так, на цьому фото вже видно, що Іра передпенсійного віку", "Це точно Ірина з вами?", – поцікавилися в коментарях багато хто.

Раніше Андрій Данилко розповів інтимний секрет Ірини Білик.

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