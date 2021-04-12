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Похорон принца Філіпа транслюватимуть в прямому ефірі

Сьогодні, 11:44

Стали з'являтися нові подробиці про похорон герцога Единбурзького

Почали з'являтися нові подробиці про похорон чоловіка Єлизавети II принца Філіпа, які відбудуться 17 квітня.

Як пише People через пандемію на церемонії прощання з герцогом Единбурзьким будуть присутні тільки 30 чоловік. Але похорон транслюватимуть в прямому ефірі.

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: instagram.com/clarencehouse

Прощання розпочнеться о 15:00 за часом Лондона (17:00 в Україні). За 20 хвилин до цього труну з тілом принца Філіпа перемістять з Віндзорського замку в каплицю Святого Георгія.

Як раніше повідомлялося, похорон буде не державним - на них буде присутнє лише вузьке коло родичів, друзів і глав з країн Співдружності.

Відомо, що на похоронах принца Філіпа буде присутній принц Гаррі . Він уже приїхав до Британії.

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принц Філіп
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