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Викрадена дочка Поліни Нені знову з мамою

Сьогодні, 13:01

Поліна повідомила, що дочка вже вдома

Вчора журналіст і голова громадської організації # жінкіUA Поліна Неня заявила, що колишній цивільний чоловік Юрій Чернецький викрав їхню спільну доньку Теону і готовий повернути дівчинку матері при певних умовах. Сьогодні ж в Facebook журналіст повідомила, що дочка знову з нею.

Поліна опублікувала пост і подякувала всім, хто допомагав їй повернути дитину.

"Теона вдома. Це довгий і дуже складний путь.В цій країні недосконалі закони і поки не регулюється батьківський кіднепінг, але вони є ... Дякуємо кожного, хто нас підтримав ", – написала Неня.

Нагадаємо, це не перший раз, коли колишній чоловік забирає дитину у Поліни. У 2019-2020 роках протягом 99 днів Чернецький утримував доньку Теона , не даючи дитині можливості ні бачити, ні спілкуватися з мамою.

Раніше Поліна Неня розповіла, як матері повернути дитину, якщо чоловік її забрав незаконно.

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