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Прикордонники на три роки заборонили в'їзд в Україну російському акторові: відео

Сьогодні, 17:15

Актор незаконно відвідував територію окупованого Криму

Нещодавно Мінкульт України вніс сімох російських артистів в чорний список. Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що Державна прикордонна служба України на три роки заборонила в'їзд в країну російському акторові, про це повідомляється на офіційному сайті правоохоронного органу.

Ім'я та інші дані актора приховані. Відомо, що іноземець прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом з Дубая. Під час бесіди з громадянином РФ прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що актор у червні 2017 року незаконно відвідував тимчасово окупований півострів Крим. Співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцю в перетині кордону і на три роки заборонили в'їзд в Україну.

Відповідно до опублікованого фото паспорта актора, відомо тільки те, що він родом з Вологодської області.

Фото: dpsu.gov.ua

Раніше ми повідомляли, що солістові "Піснярів" на три роки заборонили в'їзд в Україну.

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заборона на в'їзд
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