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Подруга принцеси Діани запропонувала позбавити Меган Маркл і принца Гаррі титулів

Сьогодні, 14:43

У Британії створили петицію, в якій вимагають принца Гаррі та його дружину позбавити титулів заради безпеки королівської сім'ї

Меган Маркл і принца Гаррі хочуть позбавити титулів
Меган Маркл і принца Гаррі хочуть позбавити титулів
Фото: Getty Images

Після всіх одкровень стосунки Меган Маркл і принца Гаррі з королівської сім'ю досить натягнуті, хоч зараз з'явилися чутки про бажання Кейт Міддлтон помиритися з герцогинею Сассекською. Тепер же і британці вирішили виступити проти герцогів Сассекських. У Британії створена петиція, щоб позбавити Меган Маркл і принца Гаррі титулів.

Як пише Daily Stars , вже вдалося зібрати більше 33 тисяч підписів. Петицію створила подруга принцеси Діани і автор біографії герцогів Сассекських Леді Колін Кемпбелл.

"Я почала це, тому що думаю, що це правильно. Я говорила з людьми, великою кількістю людей, і всі вони вважають петицію вирішенням проблеми. Це гідне рішення для всіх, кого це стосується. Тут немає приниження, а тільки захист. Як на мене , це гуманний спосіб вирішити дуже сумну ситуацію ", – пояснила своє рішення подруга принцеси Діани.

Меган Маркл і принца Гаррі хочуть позбавити титулів
Меган Маркл і принца Гаррі хочуть позбавити титулів
Фото: hulldailymail.co.uk

Леді Колін Кемпбелл додала, що втрата титулів ніяк не вплине на життя Меган Маркл і принца Гаррі. Їх імена вже і так достатньо на слуху, щоб вони могли легко продавати свій бренд.

Але ось королівська експерт Даніела Елсер вважає, що якщо позбавити герцогів Сассекських титулів, то це тільки зіграє їм на руку. Вони почнуть називати себе жертвами і продовжувати розповідати, як в королівській родині їм було погано.

Нагадаємо, раніше радники Єлизавети II закликали Гаррі і Меган відмовитися від своїх титулів – інсайдери засуджують "ганебний" напад принца на сім'ю, через якого палац відчуває себе "спантеличеним і зрадженим".

Меган Маркл і принца Гаррі хочуть позбавити титулів
Меган Маркл і принца Гаррі хочуть позбавити титулів
Фото: Getty Images

Самі Меган і Гаррі ніяк не коментують цю новину.

Зараз пара готується до народження другої дитини. Зазначимо, дочка принца Гаррі і Меган Маркл стане першою дитиною британської королівської сім'ї, який народиться на території Сполучених Штатів.

Раніше ми розповідали, хто найбільше в королівській родині не любить Меган Маркл.

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