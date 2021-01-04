Олексій Суханов розповів про головне бажання на день народження

Сьогодні телеведучому виповнюється 47 років

Улюбленому ведучому кращого соціального ток-шоу країни "Говорить Україна" , яке виходить у будні на телеканалі "Україна", сьогодні виповнюється 47 років. З цього приводу колеги Олексія Суханова, ведучі програми "Ранок з Україною", влаштували справжнє свято в прямому ефірі, який запам'ятається телезірці на все життя.

Ранок Олексія Суханова сьогодні почалося з привітання колег. У студії програми "Ранок з Україною" ведучого зустріла відома четвірка Марія Мельник, Лілія Ребрик, Анатолій Анатоліч і Григорій Герман, які підготували колезі неймовірне свято з подарунками, солодощами та запальними танцями.

"Ми хочемо, щоб ти насолоджувався, кайфував і максимально багато відпочивав! Тому даруємо тобі сертифікат на день в SPA, звідки чекаємо фоточки, щоб ми так сиділи вранці на роботі і заздрили тобі ", – привітала ведуча" Ранку з Україною "Марія Мельник свого зіркового колегу.

Олексій Суханов, Марія Мельник, Лілія Ребрик, Анатолій Анатоліч і Григорій Герман Фото: Instagram/ranok_ua

Таке побажання збіглося з бажаннями Олексія, який пізніше зізнався, що в Новому році хоче від життя одного: "Нехай мій сорок сьомий буде нітрохи не гірше за своїх попередників. А найкращим подарунком для мене стане відкриття світу для нових позитивних емоцій ".

В кінці програми телеведучі розрізали відомий кожному з дитинства – вафельний торт, який Григорій Герман і Олексій Суханов приготували самі. А танцівник Євген Кот, який теж відвідав студію "Ранку з Україною", відправив іменинника в танцювальний драйв під хіти всіх часів і народів, що остаточно налаштувало Олексія на святкування.

"Рідні мої, я щиро дякую вам, тому що це найкращий день народження, і я дуже радий зустрічати свої 47 разом з вами, з моєї улюбленої країною, з нашими глядачами! Спасибі і хай усім щастить! " – прокоментував Олексій Суханов.

Раніше ми розповідали, що Олексій Суханов влаштував романтичні танці з робітницею супермаркету.

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